HOME WOMEN LIFE

Tanggal 5 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |15:35 WIB
Tanggal 5 November 2023 Hari Apa? Cek di Sini
NOVEMBER mimiliki 30 hari dalam satu bulan. Setiap harinya ada momen penting yang diperingati, mesi itu bukan tanggal merah.

Momen itu adalah Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Melansir dari situs Kementerian Lingkungan Hidup RI, Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional (HCPSN) diperingati pada 5 November sesuai dengan Keppres Nomor 4 Tahun 1993 yang ditandatangani oleh Presiden Soeharto.

Tujuan ditetapkannya tanggal ini sebagai Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional agar masyarakat dapat meningkatkan kepedulian, perlindungan, dan pelestarian puspa dan satwa nasional. Indonesia memiliki sejumlah puspa dan satwa yang dilindungi.

Mengacu pada Kepres tersebut, untuk jenis satwa yaitu Komodo sebagai satwa nasional, Ikan Siluk Merah sebagai satwa pesona dan Elang Jawa sebagai satwa langka. Sementara itu, ada tiga jenis bunga dinyatakan sebagai bunga Nasional yaitu Melati sebagai puspa bangsa, Anggrek bulan sebagai puspa pesona dan Padma Raksasa sebagai puspa langka. Melansir dari situs resmi Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (kehati.or.id), tema yang diusung untuk tahun 2023 yaitu Puspa Satwa Hidupan Liar Indonesia.

Ada jenis tumbuhan dan hewan yang dinyatakan sebagai puspa nasional dan satwa nasional.

