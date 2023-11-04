Viral Souvenir Pernikahan Sayuran Segar, Para Tamu Serbu Sepuasnya

SOUVENIR pernikahan sudah jadi hal yang lumrah disediakan dalam acara pernikahan. Biasanya berupa barang unik seperti gelas atau figura lainnya.

Namun, kali ini ada yang berbeda di salah satu pernikahan, di mana souvenir yang diberikan berupa sayuran segar. Momen ini lantas menjadi viral di media sosial yang diunggah akun TikTok @kamaniya.organizer.

Pernikahan Andini dan Tirta memperlihatkan kondisi acara tersebut dengan terlihat seperti pasar, di mana aneka sayuran segar dan hijau ditata di bagian sudut ruangan. Para tamu pun dengan cepat memilih dan mengambil sayuran yang diperlukan.

“Definisi hemat tiga hari gak ke pasar ye buu,” tulis pemilik akun, dikutip dalam keterangan video di TikTok @kamaniya.organizer, Sabtu (4/11/2023).