HOME WOMEN LIFE

Potret Kala Madali Bramantyo Dandan ala Anak Palestina, Netizen: Aku Nangis

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |11:05 WIB
Potret Kala Madali Bramantyo Dandan ala Anak Palestina, Netizen: Aku Nangis
Kala Madali Bramantyo. (Foto: Instagram)
A
A
A

ZASKIA Mecca salah satu artis yang ikut serta dalam memberikan dukungan untuk masyarakat Palestina. Ternyata, rasa empati tersebut pun turut dirasakan sang anak, Kala Madali Bramantyo.

Anak perempuan yang akrab disapa Kala ini mengekspresikan kesedihan dengan cara yang unik dan kreatif.BACA JUGA:

Pada akun sosial media pribadi Zaskia Mecca, Kala terlihat menggunakan jersey bola. Dia menguncir satu rambutnya yang panjang dengan asal-asalan sehingga terlihat sedikit berantakan.

Sementara untuk wajahnya dia corat-coret menggunakan face painting menjadi penuh luka-luka lebam. Mulai dari bagian dagu, bawah mata, pipi, hingga dagu. Kedua lubang hidungnya terlihat seperti mengeluarkan darah. sedangkan pada bagian pipinya terlihat gambar bendera Palestina berkibar.

 Kala

Kala mengaku, hal ini dilakukan olehnya agar bisa merasakan apa yang anak Palestina rasakan saat ini. Zaskia bercerita jika semua itu dilakukan sendiri oleh Kala tanpa dasar paksaan sedikitpun darinya.

"Kala masuk ke kamar dengan muka begini, ku kaget banget lalu 'Kenapa Kal?' 'Aku kepikiran anak2 di Gaza bia… mereka perang dan banyak banget yang mukanya begini.. aku ngerasain kasian, sedih tapi aku bingung harus gimana.. Aku face painting aja jadi mereka'," tulis Zaskia Adya Mecca dalam Instagram pribadinya @zaskiaadyamecca, Jumat (3/11/2023).

 BACA JUGA:

Mendengar ucapan putri kecilnya itu, Zaskia langsung mengajak Kala untuk berdoa bersama-sama.

"'…. Doain ya sayang, mereka para mujahidin.. mereka orang2 yang beruntung juga disaat seperti skr punya kesempatan jihad dan insyaa Allah meninggal dalam keadaan syahid.. berdoa semoga kelak bisa berkumpul sama mereka di Surga, bisa main bareng di sana nanti', 'Iya Bia.. selalu aku doain mereka'."

Halaman:
1 2
      
