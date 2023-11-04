Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Potret dan Profil Laura Moane, Pesinetron yang Dikabarkan Dekat dengan Al Ghazali

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |07:53 WIB
Potret dan Profil Laura Moane, Pesinetron yang Dikabarkan Dekat dengan Al Ghazali
Laura Moane. (Foto: Instagram @its_lauramoane2)
A
A
A

SOSOK Laura Moane belakangan menjadi sorotan warganet karena kedekatannya dengan putra sulung Ahmad Dhani, Al Ghazali. Momen mesra tersebut semakin terlihat ketika dia datang menyaksikan Al dalam pertandingan Celebrity Trofeo Cup 2023 beberapa waktu lalu.

Kala itu, perempuan keturunan Inggris dan Jawa tertangkap kamera sedang mencium pipi Al. Video tersebut lantas ramai dibahas di media sosial.

Dekat dengan keluarga musisi yang memang sudah punya nama besar, membuat warganet penasaran dengan potret dan profil Laura. Mengutip akun Instagram dan beberapa sumber, Sabtu (4/11/2023), berikut informasinya.

1. Kelahiran 2006

Laura Moane

Laura Moane lahir di Bogor pada 17 Juli 2006 dari pasangan Harry Patrick Moane dan Citra Kristinna. Dia merupakan anak kedua dari tiga bersaudara.

Dia memiliki kakak perempuan bernama Nicole Maryanne Christina Moane dan adik laki-laki bernama Stanley Patrick Moane.

2. Agama Islam

Laura Moane

Walaupun berasal dari orangtua blasteran, tapi Laura diketahuiberagama Islam. Dia pernah membagikan momen-momen mengenakan mukena dan tengah melaksanakan salat di akun media sosialnya.

Halaman:
1 2
      
