Tampilan Terbaru Oklin Fia Makin Anggun, Tak Ada Lagi Tonjol Sana Tonjol Sini

SELEBGRAM Oklin Fia sempat menjadi perbincangan netizen setelah membuat konten makan es krim dengan gaya yang tak senonoh. Karena hal itu, dia dianggap melakukan penistaan agama dan melakukan permintaan maaf hingga didampingi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Terlepas dari permasalahan itu, Oklin kini kembali aktif di media sosial dengan membagikan aktivitasnya. Beberapa waktu lalu dia juga sempat bertandang ke Bangkok untuk menikmati liburan.

Perempuan 22 tahun ini tak melewatkan untuk mengunggah momen selama di sana. Salah satunya saat dinner mewah di salah satu sky bar di bangkok. Namun salah yang bikin netizen salfok adalah penampilan Oklin yang terlihat lebih santun dari biasanya.

Dia memakai busana warna coklat yang tidak membentuk lekuk tubuhnya. Penasaran seperti apa gaya outfit Oklin saat dinner di Bangkok? Berikut rangkumannya dari Instagram @oklinfia.

Foto barenga teman





Tak sendiri, Oklin menikmati berbagai hidangan saat dinner juga bersama sahabatnya. Keduanya pose duduk di sofa dengan latar kerlip lampu perkotaan yang begitu indah. Keduanya memamerkan senyum manisnya.

Pose menoleh ke belakang

Potret Oklin saat foto dengan spot estetik di mana di belakangnya pemandangan kota Bangkok dan model tangga yang Instagramable. Dia pose ke belakang sambil menoleh ke arah belakang. Di foto ni makin terlihat jelas outfit Oklin yang berbeda dari sebelumnya.

Pamer keindahan kota Bangkok

Masih di tempat yang sama, Oklin berfoto seakan memamerkan kerlip lampu kota Bangkok yang begitu indah. Oklin pose menoleh ke kamera sambil tersenyum. Dia juga terlihat cantik dengan makeup natural.