Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tampilan Terbaru Oklin Fia Makin Anggun, Tak Ada Lagi Tonjol Sana Tonjol Sini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |02:32 WIB
Tampilan Terbaru Oklin Fia Makin Anggun, Tak Ada Lagi Tonjol Sana Tonjol Sini
Oklin Fia. (Foto: Instagram)
A
A
A

SELEBGRAM Oklin Fia sempat menjadi perbincangan netizen setelah membuat konten makan es krim dengan gaya yang tak senonoh. Karena hal itu, dia dianggap melakukan penistaan agama dan melakukan permintaan maaf hingga didampingi oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Terlepas dari permasalahan itu, Oklin kini kembali aktif di media sosial dengan membagikan aktivitasnya. Beberapa waktu lalu dia juga sempat bertandang ke Bangkok untuk menikmati liburan.

Perempuan 22 tahun ini tak melewatkan untuk mengunggah momen selama di sana. Salah satunya saat dinner mewah di salah satu sky bar di bangkok. Namun salah yang bikin netizen salfok adalah penampilan Oklin yang terlihat lebih santun dari biasanya.

Dia memakai busana warna coklat yang tidak membentuk lekuk tubuhnya. Penasaran seperti apa gaya outfit Oklin saat dinner di Bangkok? Berikut rangkumannya dari Instagram @oklinfia.

Foto barenga teman

Oklin Fia

Tak sendiri, Oklin menikmati berbagai hidangan saat dinner juga bersama sahabatnya. Keduanya pose duduk di sofa dengan latar kerlip lampu perkotaan yang begitu indah. Keduanya memamerkan senyum manisnya.

Pose menoleh ke belakang

Oklin Fia

Potret Oklin saat foto dengan spot estetik di mana di belakangnya pemandangan kota Bangkok dan model tangga yang Instagramable. Dia pose ke belakang sambil menoleh ke arah belakang. Di foto ni makin terlihat jelas outfit Oklin yang berbeda dari sebelumnya.

Pamer keindahan kota Bangkok

Oklin Fia

Masih di tempat yang sama, Oklin berfoto seakan memamerkan kerlip lampu kota Bangkok yang begitu indah. Oklin pose menoleh ke kamera sambil tersenyum. Dia juga terlihat cantik dengan makeup natural.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/07/612/2951004/oklin-cicipi-ice-cream-bean-di-bali-tuai-pujian-netizen-myg8Zr98R9.jpg
Oklin Cicipi Ice Cream Bean di Bali, Tuai Pujian Netizen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/612/2883228/viral-foto-terbaru-oklin-fia-tanpa-hijab-melet-manja-di-atas-kasur-UJMRs0Txqf.jpg
Viral Foto Terbaru Oklin Fia Tanpa Hijab, Melet Manja di Atas Kasur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/25/612/2871397/tampilan-jadul-oklin-fia-tanpa-hijab-tersebar-netizen-sebut-jamet-scbd-IxbHOfDeAr.jpg
Tampilan Jadul Oklin Fia Tanpa Hijab Tersebar, Netizen Sebut Jamet SCBD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/23/612/2869421/5-potret-lawas-oklin-fia-yang-viral-belum-pakai-hijab-rambut-panjang-tergerai-V8LCNMUsTm.jpg
5 Potret Lawas Oklin Fia yang Viral, Belum Pakai Hijab Rambut Panjang Tergerai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/194/3178212//nikita_willy-9MVj_large.jpg
Potret Nikita Willy Gaya ala India, Pakai Jam Tangan Viral Seharga Rp400 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/194/3177890//lisa-Guyv_large.jpg
4 Potret Lisa Mariana yang Jadi Tersangka Usai Ngaku Jadi Selingkuhan Ridwan Kamil, Pose Seksi di Kolam Renang
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement