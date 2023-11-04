Viral Potret Milea Asli, Cantik Mana dengan Vanessa Prescilla?

FILM Dilan 1990 sukses mencuri perhatian tahun 2018 lalu. Film itu merupakan adaptasi dari novel karya Pidi Baiq yang eksis di pasaran.

Selama penayangan film tersebut, sejumlah foto yang diduga Milea asli viral di media sosial. Milea sendiri merupakan karakter utama di film tersebut, sosoknya diperankan oleh Vanesha Prescilla.

Meski film itu sudah berlalu, namun masih banyak orang yang penasaran dengan sosok Milea asli. Sebab wanita tersebut memiliki paras yang cantik dan mirip dengan Vanessa Prescilla. Penasaran seperti apa? Berikut rangkumannya dari akun TikTok @bungamawar081_.

Naik motor

Salah satu adegan ikonik di film saat Dilan membonceng Milea naik motor lawasnya. Foto ini diduga merupakan Dilan dan Milea saat era 90-an. Milea nampak mesra duduk di atas motor sambil memeluk Dilan yang memakai jaket ikoniknya,

Punya mata indah

Potret Milea saat rebahan di ranjang. Dia nampak pose menjulurkan lidah. Selain berparas cantik, ia juga memiliki mata indah dan hidung mancung.

Punya senyum manis

Potret dirinya saat pose tersenyum ke arah kamera. Di foto ini dia memilih lesung pipi tepat di sebelah bibirnya. Hal itu yang membuat dia terlihat makin manis saat tersenyum.

Pakai neck scarf

Salah satu yang bikin banyak netizen yakin bahwa perempuan ini adalah Milea karena beredar foto dia memakai neck scarf warna hitam yang sering dipakai Dilan. Neck scarf tersebut berwarna hitam dan dililitkan di lehernya.