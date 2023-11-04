Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tolak Brand Pro Israel, Begini Cara Syifa Hadju Bela Palestina

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |00:29 WIB
Tolak Brand Pro Israel, Begini Cara Syifa Hadju Bela Palestina
Syifa Hadju. (Foto: Instagram)
A
A
A

BELAKANGAN banyak artis Indonesia menyuarakan protes mereka terhadap serangan Israel ke Palestina. Salah satunya adalah Syifa Hajdu, yang bahkan rela turun ke jalan membela Palestina.

Gonisda yang dilakukan oleh Israel memang membuat banyak kalangan geram. Pasalnya, jumlah korban tewas tercatat sudah 9.061, dengan 3.760 anak-anak dan 2.326 perempuan tidak bersalah menjadi korban. Belum lagi jumlah korban luka, yang diperkirakan lebih dari 32.000 orang.

Tidak heran jika Syifa Hadju, sahabat dari Rebecca Klopper ini mengambil sikap tegas terhadap Israel. Bahkan dia menolak kerjasama dengan sebuah brand yang pro terhadap Israel.

Syifa Hadju

"Aku ngerasa daripada enggak berkah, enggak sih? Ya, udah ini memang jalan dari Allah, kalau akhinya bukan rezeki buat aku berarti memang bukan hal yang baik untuk aku," kata Syifa, dikutip dari akun TikTok @ssn.sh.

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
