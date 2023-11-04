Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Gaya Sherina Pakai Kebaya Bali, Istri Baskara Mahendra yang Punya Senyum Menawan

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |14:05 WIB
Gaya Sherina Pakai Kebaya Bali, Istri Baskara Mahendra yang Punya Senyum Menawan
Sherina Munaf. (Foto: Instagram/@sherinasinna)
A
A
A

SHERINA Munaf sudah dikenal sejak kecil lewat aktingnya di Petualangan Sherina. Kini, sosok mantan artis cilik itu kembali dilirik usai bermain di Petualangan Sherina 2.

Segala aktivitasnya kini semakin membuat penasaran warganet. Termasuk ketika dia sedang berlibur ke Bali.

“Lebih banyak foto singkat liburan saya di @thewestinubud,” tulis Sherina diartikan dalam bahasa Indonesia, dikutip dalam Instagram miliknya @sherinamunaf, Sabtu (4/11/2023).

Tak hanya liburan dengan menikmati keindangan Pula Dewata, Sherina pun tampak mengabadikan momen indahnya dengan memakai kebaya khas Bali. Dia nampak anggung memakai kebaya brukat berwarna putih, dipadupadankan dengan kain Bali bercorak seperti batik, perpaduan warna navy dan cokelat.

Sherina Munaf

Kebaya itu dipercantikn dengan obie berwarna emas. Dia juga terlihat memegang kipas sehingga membuatnya bak gadis Bali yang cantik.

Sedangkan pada bagian rambutnya, dia menata dengan rapi membentuk chignon updo dan poni tertata di samping. Penampilannya itu kian sempurna dengan makeup natural.

Halaman:
1 2
      
