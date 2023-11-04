Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Hassan Alaydrus Ngaku Jalani Hair Transplants, Apa Itu?

Chindy Aprilia Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |12:35 WIB
Hassan Alaydrus Ngaku Jalani Hair Transplants, Apa Itu?
Hassan Alaydrus. (Foto: Instagram @hassanalaydrus)
A
A
A

HAIR transplants sering kali dipilih sebagai solusi perawatan rambut. Sejumlah artis Tanah Air pun pernah melakukannya seperti Kevin Aprilio dan Anang Hermansyah.

Kini, cara tersebut dilakukan pula oleh Hair Transplants. Mantan suami Vicky Alaydrus itu beberkan lewat salah satu video di sosial medianya dengan menggunakan sound yang sedang viral di kalangan masyarakat.

Hassan yang mengenakan busana kaus berwarna khaki, terlihat mengekspresikan rasanya ketika seusai menjalani hair transplants tersebut dengan ekspresi menahan sakit, namun tetap ia jalani.

“Udah tau sakit tapi tetep di lakuin,” tulis Hassan, dikutip dalam akun TikToknya @babamiwa, Sabtu (4/11/2023).

Hassan

Lantas, apa itu hair transplants?

Dilansir dari laman Healtline, hair transplants atau transplantasi rambut adalah suatu prosedur di mana ahli bedah atau dermatologis melakukan pemindahan rambut ke area kepala yang botak atau area yang ingin ditambahkan rambut. Biasanya dokter melakukan tindakan itu kepada bagian kepala sisi belakang, depan, atau samping.

Transplantasi rambut ini juga dilakukan di pelayanan medis dengan anestesi lokal, dan menyediakan dua jenis prosedur transplantasi yaitu cangkokan celah dan cangkokan mikro. Cangkokan celah adalah cangkokan yang mengandung empat hingga sepuluh helai rambut per cangkoknya.

Sedangkan cangkok mikro mengandung satu hingga dua helai rambut per cangkoknya, tergantung dari cakupan yang dibutuhkan.

