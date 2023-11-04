Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mengenal Perbedaan Clear Aligner dan Kawat Gigi, Apa Saja Sih?

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |22:05 WIB
Ilustrasi perawatan gigi. (Foto: Freepik)
A
A
A

MENGENAL perbedaan clear aligner dan kawat gigi yang mungkin belum banyak yang tahu. Semintas, keduanya memang memiliki fungsi yang sama dalam meratakan atau merapihkan gigi.

Drg. Jessica Mulia menjelaskan, clear aligner kini memang lebih digandrungi oleh masyarakat dibandingkan behel alias kawat gigi. Pasalnya, selain tidak menggangu penampilan karena bentuknya yang transparan, clear aligner juga disebut-sebut minim dari rasa sakit.

“Ada alternatif merapikan gigi tanpa kawat gigi. Jadi kita sebut itu namanya clear aligner. Jadi, kalau bedanya apa sih? Kalau kawat gigi kan yang kalian tahu itu pasang breket dan metal di gigi, nah secara penampilan memang agak kurang oke,” ujar drg. Jessica, saat ditemui di Plaza Indonesia, Jakarta, baru-baru ini.

“Makanya dengan teknologi yang terkini kita ada yang namanya clear aligner yaitu merapikan gigi dengan semacam kayak plastik berbentuk gigi, tapi dia menggerakkam gigi,” lanjutnya.

Gigi

Tentu ada perbedaan di sini, di mana kawat gigi yang tidak bisa dilepas pasang sendiri oleh pasien, sedangkan aligner bisa Anda lepas pakai sendiri. Hal ini, bagi banyak orang, dianggap lebih nyaman.

“Jadi dia sistemnya sedikit berbeda dengan kawat gigi, jadi dia itu harus diganti ibaratnya. Setiap 10 hari dengan si clear aligner yang baru,” ungkapnya.

“Kalau kawat gigi kan dipake terus-terusan gitu yaa. Tapi kalau clear aligner itu dia setiap 10 hari diganti dengan yang baru,” ucapnya.

