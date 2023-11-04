Cegah Tumor Payudara, Wanita Harus Hindari Kebiasaan Ini

PAYUDARA menjadi salah satu penyakit yang sering kali dialami wanita tanpa disadari. Berbagai faktor pun bisa menjadi penyebabnya.

Penyakit ini pun pernah dialami salah satu warganet, di mana dia menjelaskan kalau sempat terkena tumor payudara akibat tidak menjaga makan makanannya dengan baik. Wanita itu mengaku memang sering mengonsumsi junk food dan beberapa produk makanan instan setiap harinya.

“Untuk kalian perempuan di luar sana kenapa kalian harus menjaga pola makan kalian atau apa yang kalian makan karena jujur ya gue sebagai alumni yang terkena tumor payudara itu semua dari makanan, sama pola hidup yang nggak sehat sih,” kata wanita tersebut, dikutip dalam akun TikTok miliknya @dayy.ayya, Sabtu (4/11/2023).

Singkat cerita, saking seringnya mengonsumsi makanan tersebut pun ia terkena tumor payudara dan merasa kalau semua hal yang terjadi kepada dirinya memang berawal dari sumber makanan yang dikonsumsi dan pencernaannya.