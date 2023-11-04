Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Manfaat Tomat bagi Kesehatan, Jaga Kesehatan Mata hingga Turunkan Risiko Kanker

Kiki Oktaliani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |10:00 WIB
3 Manfaat Tomat bagi Kesehatan, Jaga Kesehatan Mata hingga Turunkan Risiko Kanker
Manfaat tomat bagi kesehatan. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

TOMAT menjadi salah satu buah yang kerap menjadi campuran bahan masakan. Selain menjadi bahan campuran makanan, tomat juga bisa dimakan secara langsung karena memiliki rasa yang enak.

Namun, tahukah Anda bahwa tomat juga dapat memberikan berbagai manfaat bagi tubuh lho. Berikut deretan manfaat tomat yang perlu Anda ketahui, sebagaimana dirangkum dari Everyday Health, Sabtu (4/11/2023).

1. Air dalam Tomat Membantu Tetap Terhidrasi

Tomat mengandung sekitar 94 persen air, sehingga membuatnya sangat menghidrasi. Tomat juga mengandung potasium, elektrolit yang mendukung hidrasi yang baik dengan membantu menjaga volume cairan intraseluler, menurut National Institutes of Health (NIH).

Manfaat mengonsumsi tomat

Halaman:
1 2
      
Telusuri berita women lainnya
