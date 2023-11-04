Mengenal Hernia, Penyakit yang Menyerang Atta Halilintar

ATTA Halilintar mengunggah foto Instagram terbaru yang memperlihatkan dirinya mengalami hernia. Di unggahan itu, Atta Halilintar cerita kalau gejala awal hernia yang dialami adalah area perut kram dan perih hingga susah bergerak.

"Kemarin dari perut ke bawah kram perih susah gerak. Menurut dokter hasil cek CT Scan saya kena hernia," kata Atta Halilintar, dikutip MNC Portal, Jumat 3 November 2023.

Atta Halilintar menduga hernia yang dialaminya itu akibat olahraga yang tidak tepat. Dia pun menyarankan kepada pengikutnya untuk tidak sembarang berolahraga.

"Untuk teman-teman, hati-hati saat olahraga angkat berat, gym, dan lain-lain. Ada baiknya cek kekuatan atau pakai tali pinggang yang menahan perut," tutur Atta.

Di sisi lain, apa sih sebenarnya hernia? Apakah berbahaya?

Menurut Cleveland Clinic, hernia biasanya muncul di perut atau selangkangan. Hernia muncul ketika salah satu organ mendorong otot atau jaringan yang menampungnya.

"Hernia terlihat seperti tonjolan aneh yang datang dan pergi selama aktivitas berbeda atau dalam posisi berbeda," kata laporan kesehatan itu.

Menjadi pertanyaan sekarang, apakah hernia berbahaya?