Rahasia Senyum Menawan Refal Hady, Ini Perawatan Gigi yang Dilakukan

REFAL Hady merupakan salah satu aktor yang diidolakan kaum hawa. Selain memiliki paras yang tampan, dia juga terkenal memiliki senyum nan menawan. Usut punya usut, senyum memikat yang dimiliki Refal Hady ternyata terletak dari gigi sehatnya.

Dia mengaku sebagai sosok yang cukup aware dengan kesehatan gigi. Terlebih, Refal sendiri pernah mengalami kecelakaan jatuh dari motor yang membuat salah satu giginya patah hingga menguning. Dia lantas langsung berinisiatif melakukan sejumlah treatment, diantaranya memasang crown.

“Jadi dulu yang nggak pernah aku lupain adalah momen saat aku jatuh dari motor sekitar 10 tahun yang lalu, nah gigi aku bermasalah karena patah,” ujar Refal, saat diwawancara di Plaza Indonesia, Jakarta, Jumat, 3 November 2023.

“Nah akhirnya aku pasang crown dan sempet treatment whitening juga. Jadi terlihat lebih sehat dan percaya diri pastinya,” katanya.

Dalam kesempatan yang sama, Dokter Gigi, drg. Agrippina Maria mengatakan perawatan pasang crown gigi memang tengah menjadi tren.

Dokter Agrippina menjelaskan crown gigi atau dental crown adalah metode pemasangan selubung gigi di atas gigi yang sudah rusak. Tidak hanya melindungi dari kerusakan, crown gigi juga berfungsi untuk mengembalikan bentuk, ukuran dan kekuatan, serta memperbaiki tampilan.