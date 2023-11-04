Sempat Dirawat Sebulan di Singapura, Begini Kondisi Luhut Binsar Pandjaitan

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya membagikan informasi terkait kondisi terkininya pasca hampir satu bulan menjalani perawatan di rumah sakit Singapura.

Informasi tersebut Luhut bagikan melalui sebuah postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, Luhut terlihat membagikan potret di mana dia sudah terlihat membaik, bahkan sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Terhitung sudah hampir satu bulan lebih saya berada di Singapura untuk menjalani proses “recovery” tubuh pasca sakit yang saya alami,” tulis Luhut dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @luhut.pandjaitan, Sabtu (4/11/2023).

Namun, terlihat penampilan Luhut memang agak berbeda. Rambut hitamnya terlihat mulai memutih. Meski begitu, dia masih tampak bisa berdiri gagah saat menyapa dan bersalaman dengan Presiden Jokowi yang saat itu menjenguknya.

Dalam postingannya itu, Luhut juga turut mengungkapkan alasan mengapa dirinya memilih berobat ke Singapura dibanding di Indonesia.

Dia menyebut awalnyasempat menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit Indonesia. Kemudian, kerabat dan keluarganya merekomendasikan Luhut untuk dirawat di Singapura agar bisa benar-benar fokus untuk menjalani pemulihan.