Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Sempat Dirawat Sebulan di Singapura, Begini Kondisi Luhut Binsar Pandjaitan

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |19:05 WIB
Sempat Dirawat Sebulan di Singapura, Begini Kondisi Luhut Binsar Pandjaitan
Luhut Binsar Pandjaitan. (Foto: Instagram)
A
A
A

MENTERI Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, akhirnya membagikan informasi terkait kondisi terkininya pasca hampir satu bulan menjalani perawatan di rumah sakit Singapura.

Informasi tersebut Luhut bagikan melalui sebuah postingan di akun Instagram pribadinya. Dalam postingan tersebut, Luhut terlihat membagikan potret di mana dia sudah terlihat membaik, bahkan sempat dikunjungi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

“Terhitung sudah hampir satu bulan lebih saya berada di Singapura untuk menjalani proses “recovery” tubuh pasca sakit yang saya alami,” tulis Luhut dalam keterangan unggahan di akun Instagramnya, @luhut.pandjaitan, Sabtu (4/11/2023).

Namun, terlihat penampilan Luhut memang agak berbeda. Rambut hitamnya terlihat mulai memutih. Meski begitu, dia masih tampak bisa berdiri gagah saat menyapa dan bersalaman dengan Presiden Jokowi yang saat itu menjenguknya.

 Luhut

Dalam postingannya itu, Luhut juga turut mengungkapkan alasan mengapa dirinya memilih berobat ke Singapura dibanding di Indonesia.

Dia menyebut awalnyasempat menjalani pengobatan di salah satu rumah sakit Indonesia. Kemudian, kerabat dan keluarganya merekomendasikan Luhut untuk dirawat di Singapura agar bisa benar-benar fokus untuk menjalani pemulihan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/10/483/3161726/youtube_yava-ZXzn_large.jpg
Ricky Harun Prioritaskan Kesehatan, Ini Rahasia Kebiasaan Hidupnya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/23/483/3077803/pound_fit-DcFz_large.jpg
Mengenal Pound Fit, Olahraga Viral yang Sempat Dilakukan di Stasiun MRT Bundaran HI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/22/483/3077389/garam_meja-WUIo_large.jpg
Studi Sebut Menambahkan Garam Meja ke Makanan Bisa Tingkatkan Resiko Kanker Perut, Ini Penjelasannya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/483/3076943/kemenkes-86Pq_large.jpg
Pentingnya Ragam Mikronutrien bagi Ibu Hamil, Ini Penjelasan Menkes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076531/mandi-UonD_large.jpg
Wajib Mandi usai Kehujanan, Ternyata Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/19/483/3076530/asam_urat-SaUk_large.jpg
Deretan Buah Penyebab Asam Urat, Waspada saat Mengonsumsinya!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement