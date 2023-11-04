10 Tempat Ngedate Seru di Jakarta Selatan, Asyiknya Menikmati Akhir Pekan Bareng Pasangan

Pain De Mie Rooftop Lounge di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. (Instagram @paindemierooftop)

JAKARTA Selatan atau Jaksel merupakan destinasi yang terkenal sebagai kawasan nongkrong hits dan elit di Ibu Kota. Maka tak heran jika Jaksel memiliki sejumlah tempat populer untuk ngedate. Tak hanya menawarkan restoran atau café, Jaksel juga menawarkan taman yang asri.

Dari rooftop hingga taman, berikut 10 tempat ngedate di Jakarta Selatan yang dilansir dari berbagai sumber.

1. Pain De Mie Rooftop Lounge

Rooftop menjadi pilihan yang tepat bagi Anda yang ingin mengajak pasangan untuk dinner. Restoran rooftop ini menawarkan suasana romantis dengan view pemandangan kota Jakarta dan MRT yang melintas.

Restoran ini menyajikan menu makanan yang unik, yaitu perpaduan masakan Prancis dan Asia. Hidangan yang wajib Anda coba saat berkunjung di antaranya, Pizza tuna, kari kambing roti paratha, aglio balio with prawn, ayam taliwang nasi kerabu, ikan andaliman, dan laksa seafood.

Pain De Mie Rooftop Lounge berlokasi di Jl. Panglima Polim No.125A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Tempat ini buka mulai pukul 12.00-21.00 WIB.

Pain De Mie Rooftop Lounge Jakarta (Tripadvisor)

2. Sore Izakaya

Bagi Anda Pecinta kuliner Jepang, tempat yang satu ini cocok Anda kunjungi bareng pasangan. Tempat ini menawarkan suasana romantis sambil menjelajahi kuliner malam dengan nuansa Jepang.

Sore Izakaya merupakan salah satu tempat yang populer di kalangan anak muda karena konsepnya yang unik berupa atap terbuka yang langsung menghadap jalur kereta MRT. Saat senja, kereta MRT melintas seakan menambah kesan romantis di Sore Izakaya.

Sore Izakaya menawarkan menu makanan Jepang modern yang menggugah selera seperti Chicken Nanban, Gyutan-don, Spicy Ramen, Omurice, Katsu-don, dan Mentai Chicken.

Sore Izakaya berlokasi di Jl. RS Fatmawati NO.39, Jakarta Selatan.

3. Hutan Kota GBK

Hutan Kota GBK merupakan tempat ngedate yang cocok bagi Anda Pecinta Alam. Tempat ini merupakan ruang terbuka hijau untuk publik, sehingga pengunjung tidak dipungut biaya masuk.

Hutan Kota GBK

Meskipun dikelilingi bangunan-bangunan tinggi, tetapi tempat ini sangat asri dan sejuk dengan taman hijau, dan danau di tengah. Hutan Kota GBK menawarkan view spektakuler, Anda bisa berfoto bersama pasangan dengan background gedung-gedung tinggi kawasan SCBD.

Hutan Kota GBK berlokasi di Pintu Tujuh Senayan, Jl. Jenderal Sudirman, RT.1/RW.3, Gelora, Kecamatan Tanah Abang.

4. Urban Forest Cipete

Terletak di Jl. RS Fatmawati Raya No.45, Jakarta Selatan. Bagi Anda yang ingin ngedate sambil menikmati udara sejuk, maka Urban Forest merupakan pilihan yang tepat.

Urban Forest mengusung konsep green open space dengan interior dan eksterior kayu yang homey. Selain itu, tempat ini juga disertai spot indah, mewah, dan instagramable.

Di sini juga terdapat deretan kafe dan restoran. Ada banyak pilihan seperti Solo Pizzam Rivareno Gelato, dan El Profesor Asador.

Urban Forest Cipete buka setiap hari mulai pukul 07.00-22.00 WIB.

Urban Forest

5. Tanatap Coffee Ampera

Salah satu café baru ini cocok bagi pasangan yang ingin berkencan. Saat malam hari, Tanatap Coffee Ampera dihiasi dengan lampu terang menambah kesan romantis.

Tanatap Coffee Ampera mengusung konsep tropical yang memiliki berbagai pohon di dalamnya. Café ini memiliki arsitektur yang unik, jika dilihat dari atas tempat ini berbentuk bulat dan dikelilingi dinding keramik pada bagian dalamnya.

Tanatap Coffee Ampera berlokasi di Jl. Ampera Raya No.129, Ragunan, Jakarta Selatan.

6. Tebet Eco Park

Tempat wisata populer di Jakarta Selatan satu ini menawarkan spot yang instagramable. Spot ikonik di tempat ini adalah Infinity Link Bridge yang menghubungkan Taman Tebet Utara dan Taman Tebet Selatan.

Selain menawarkan spot yang instagramable, Anda dan pasangan juga dapat melakukan aktivitas lain seperti piknik, olahraga, dan panjat tebing.

Tebet Eco Park (Instagram @aniesbaswedan)

Tebet Eco Park berlokasi di Jl. Tebet Barat Raya, Jakarta Selatan. Tempat ini buka setiap hari pukul 06.00-19.00 WIB.

7. Taman Literasi Martha Tiahahu

Taman yang satu ini cocok banget buat Anda yang ingin berkencan dan menghabiskan waktu berkualitas dengan pasangan. Taman Literasi Martha Tiahahu menyajikan konsep perpustakaan dan taman dalam satu tempat.

Taman Literasi ini menyediakan banyak koleksi buku. Selain itu, tempat ini juga terdapat deretan café dan restoran seperti Djournal Coffee san Haka Dimsum.

Taman Literasi Martha Tiahahu berlokasi di Jl. Sisingamangaraja, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.