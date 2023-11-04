Diluncurkan di Semarang, Kalimantan Selatan Siap Gelar 100 Event Pariwisata Sepanjang 2024

Menparekraf Sandiaga Uno saat peluncuran Calendar of Event Kalimantan Selatan 2024 di Kota Lama, Semarang. (Foto: Kemenparkraf)

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan kalender event pariwisata atau Calendar of Events (CoE) Kalimantan Selatan 2024, sebagai upaya mempromosikan sektor parekraf di wilayah itu melalui sederet event unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan pergerakan wisatawan.

Dalam kalender tersebut terdapat 100 event unggulan yang akan digelar sepanjang 2024. Penyelenggaraannya tersebar di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Sandiaga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu konsisten dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerahnya.

"Hal tersebut sejalan dengan salah satu program strategis Kemenparekraf yakni Kharisma Event Nusantara (KEN)," kata Sandiaga saat Launching CoE South Kalimantan 2024 di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Jumat 3 November 2023 malam.

