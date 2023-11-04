Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Diluncurkan di Semarang, Kalimantan Selatan Siap Gelar 100 Event Pariwisata Sepanjang 2024

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |18:10 WIB
Diluncurkan di Semarang, Kalimantan Selatan Siap Gelar 100 Event Pariwisata Sepanjang 2024
Menparekraf Sandiaga Uno saat peluncuran Calendar of Event Kalimantan Selatan 2024 di Kota Lama, Semarang. (Foto: Kemenparkraf)
A
A
A

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meluncurkan kalender event pariwisata atau Calendar of Events (CoE) Kalimantan Selatan 2024, sebagai upaya mempromosikan sektor parekraf di wilayah itu melalui sederet event unggulan yang diharapkan mampu meningkatkan pergerakan wisatawan.

Dalam kalender tersebut terdapat 100 event unggulan yang akan digelar sepanjang 2024. Penyelenggaraannya tersebar di 13 kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan.

Sandiaga mengapresiasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang selalu konsisten dalam mendukung kemajuan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di daerahnya.

"Hal tersebut sejalan dengan salah satu program strategis Kemenparekraf yakni Kharisma Event Nusantara (KEN)," kata Sandiaga saat Launching CoE South Kalimantan 2024 di kawasan Kota Lama Semarang, Jawa Tengah, Jumat 3 November 2023 malam.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/06/406/2966113/ini-alasan-kenapa-kota-singkawang-dinobatkan-sebagai-kota-paling-toleran-jhTnbr1oMG.JPG
Ini Alasan Kenapa Kota Singkawang Dinobatkan sebagai Kota Paling Toleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/09/406/2951923/mengenal-buah-lahung-khas-dayak-kalteng-sang-penawar-stres-yang-mulai-langka-rurqYZp0JP.JPG
Mengenal Buah Lahung Khas Dayak Kalteng, Sang Penawar Stres yang Mulai Langka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/406/2932975/apa-jadinya-jika-menolak-makanan-di-kalimantan-berikut-penjelasannya-byj2HQMnF2.JPG
Apa Jadinya jika Menolak Makanan di Kalimantan? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/05/406/2932898/jangan-nekat-bawa-telur-rebus-ke-hutan-kalimantan-ini-risikonya-wpMIinHAdV.JPG
Jangan Nekat Bawa Telur Rebus ke Hutan Kalimantan, Ini Risikonya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/10/406/2918190/kenapa-kota-saranjana-lenyap-dari-peta-indonesia-PkJsoa5Gop.jpg
Kenapa Kota Saranjana Lenyap dari Peta Indonesia?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/03/406/2914098/mengenal-suku-dayak-ot-danum-yang-tersebar-di-sepanjang-hulu-sungai-kalimantan-By4AcgqG91.jpg
Mengenal Suku Dayak Ot Danum yang Tersebar di Sepanjang Hulu Sungai Kalimantan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement