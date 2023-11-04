6 Hal yang Tidak Akan Diceritakan Pramugari tentang Turbulensi Pesawat, Apa Saja?

TURBULENSI hal paling dikhawatirkan banyak penumpang pesawat. Tapi, gunjangan ringan sepertinya tidak perlu dianggap berlebihan. Namun, tetap perhatikan hal-hal di sekitar Anda untuk mengurangi resiko, karena situasi udara yang tidak stabil dapat berubah menjadi kondisi hal buruk.

Oleh karena itu, persiapkan rencana keselamatan adalah pilihan yang tepat. Menurut para pramugari, hal itu dapat dilakukan sebelum Anda mendarat di tujuan, agar aman dan tenang selama perjalanan.

Berikut enam hal yang tidak akan diberitahukan pramugari tentang turbulensi, seperti dilansir dari Best Life Online.

1. Memilih tempat duduk yang tepat

Ketika Anda melakukan penerbangan yang wilayah yang mengalami turbulensi, sebaiknya memperhatikan tempat duduk yang tepat untuk meminimalisir hal tersebut.

BACA JUGA:

Cheryl Nelson, seorang ahli perjalanan dan ahli meteorologi, mencatat bahwa pemilihan tempat duduk dapat sangat membantu jika Anda berada dalam situasi ini seperti duduk di bagian depan pesawat atau di atas sayap pesawat.

“Dalam kasus ini bila terjadi, terkadang kotak penyimpanan di atas kepala terguncang dan barang-barang berjatuhan. Jika Anda ingin lebih berhati-hati, duduklah di kursi dekat jendela untuk mengurangi risiko itu," sarannya.

2. Melakukan perjalanan menggunakan pesawat berukuran lebih besar

Anda dapat mencoba melakukan tips ini untuk memperkecil resiko turbulensi, yakni dengan memesan perjalanan menggunakan pesawat yang lebih besar, agar tidak terlalu merasakan efek yang parah ketika terjadi insiden tersebut.

BACA JUGA:

3. Tutup rapat segala jenis minuman panas

Salah satu kecelakaan turbulensi yang paling sering terjadi adalah luka bakar akibat minuman yang tumpah, seperti kopi atau the panas karena dapat mengepul dan membahayakan diri Anda saat terjadinya goncangan yang cukup kuat.

4. Berikan perhatian ekstra saat layanan tertunda

Menurut pramugari dari maskapai swasta Heidi Ferguson, ketika layanan makanan dihentikan di pesawat, ini sering menandakan terjadinya cuaca buruk, karena itu pastikan keamanan meja dan periksa sabuk pengaman Anda.