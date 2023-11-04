Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Setelah China, Thailand Kini Bebaskan Visa bagi Wisatawan India dan Taiwan

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |15:26 WIB
Setelah China, Thailand Kini Bebaskan Visa bagi Wisatawan India dan Taiwan
Pantai Patong di Phuket, Thailand. (Instagram @indonesiapass)
THAILAND kembali membebaskan visa kepada wisatawan mancanegara dalam untuk meningkatkan kunjungan turis. Setelah China dan Kazakhstan, kali ini pemerintah Negeri Gajah Putih mengumumkan program perjalanan bebas visa bagi pelancong dari India dan Taiwan.

Melansir dari The Times of India, Sabtu (4/11/2023), kebijakan tersebut berlaku mulai Desember 2023 hingga Mei 2023.

Thailand memberikan keleluasaan bagi pemegang paspor India untuk tinggal selama 30 hari tanpa visa di negaranya.

Hal itu dilakukan karena India merupakan pasar terbesar keempat bagi pariwisata Thailand. Jumlah wisatawan India yang berkunjung ke Thailand berada di peringkat keempat terbanyak setelah Malaysia, China, dan Korea Selatan.

Halaman:
1 2 3
      
Telusuri berita women lainnya
