HOME WOMEN TRAVEL

Viral! Momen Manis Pilot Pertama Kali Terbangkan Kedua Orangtuanya, Netizen Menangis Haru

Yesica Kirana , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:00 WIB
Viral! Momen Manis Pilot Pertama Kali Terbangkan Kedua Orangtuanya, Netizen Menangis Haru
Pilot Jason (Foto: TikTok @jshue85)
SEORANG pilot Uniter Airlines menujai pujian setelah dengan bangga memperkenalkan kedua orangtuanya kepada semua penumpang di pesawat. Pilot bernama Jason itu berdiri di depan mengumumkan lewat pengeras suara bahwa ini kali pertama dirinya menerbangkan kedua orangtuanya setelah 9 tahun jadi pilot.

Jason mengaku bahwa momen menerbangkan kedua orangtuanya tersebut merupakan penerbangan paling dalam karirnya.

"Ini akan menjadi penerbangan paling berkesan dalam karier saya. Anda tahu, dua orang yang paling penting, suportif, dan penuh kasih sayang dalam hidup saya selama 38 tahun terakhir, orang tua saya, berada dalam penerbangan yang saya operasikan untuk pertama kalinya,” kata sang pilot seperti dilansir dari Newsweek, Sabtu (4/11/2023).

Aksi sang pilot direkam oleh penumpang pesawat dan video penuh emosional itu viral di media sosial dan membuat para pengguna TikTok menangis terharu.

Video diunggah ke TikTok oleh akun @jshue85 dan sudah ditonton lebih dari 449.000 kali. "Seorang pilot United Airlines menerbangkan orang tuanya untuk pertama kalinya," begitu isi keterangan videonya.

      
