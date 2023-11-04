Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Resmi Dibuka, Indonesia Comic Con 2023 Jadi Ajang Pesta Seru Para Cosplayer

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |14:00 WIB
Resmi Dibuka, Indonesia Comic Con 2023 Jadi Ajang Pesta Seru Para Cosplayer
Pembukaan Indonesia Comic Con x DG Con 2023 di JCC Jakarta. (Foto: MPI/Annastasya Rizqa)
A
A
A

INDONESIA Comic Con x DG Con 2023 resmi dibuka di Jakarta Convention Center (JCC) Assembly, Cendrawasih, dan Plenary Hall, Jakarta, Sabtu (4/11/2023). Acara yang berlangsung hingga Minggu besok menyajikan beragam pameran budaya pop dan mengundang antuasisme para pengunjung.

Program Manager Indonesia Comic Con 2023, Andita Tirta mengatakan bahwa event tersebut bertujuan untuk mengapresiasi passion para cosplayer dan bisa menghibur masyarakat.

“Tujuan kita mau celebrate your passion, di sini ada banyak teman-teman cosplayer. Semoga teman-teman yang datang ke sini terhibur.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/15/406/2939506/kenapa-pemda-harus-lakukan-uji-petik-untuk-perkuat-ekosistem-ekonomi-kreatif-rI8aYfkEgz.jpeg
Kenapa Pemda Harus Lakukan Uji Petik untuk Perkuat Ekosistem Ekonomi Kreatif?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/406/2938797/berbincang-dengan-komunitas-ekraf-di-cimahi-sandiaga-siap-perkuat-produk-lokal-3Wx8cHMiLP.jpg
Berbincang dengan Komunitas Ekraf di Cimahi, Sandiaga Siap Perkuat Produk Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/14/406/2938751/ini-5-kabupaten-dan-kota-role-model-pengembangan-ekonomi-kreatif-di-indonesia-7wT5WMjM9c.jpeg
Ini 5 Kabupaten dan Kota Role Model Pengembangan Ekonomi Kreatif di Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936927/tiktok-shop-kembali-dibuka-sandiaga-berharap-bisa-berdampak-positif-ke-umkm-3v21j8yYfJ.jpeg
TikTok Shop Kembali Dibuka, Sandiaga Berharap Bisa Berdampak Positif ke UMKM
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/11/406/2936599/daftar-lengkap-nama-nama-pemenang-festival-film-bulanan-2023-dari-6-katagori-420wJn8GtS.jpeg
Daftar Lengkap Nama-Nama Pemenang Festival Film Bulanan 2023 dari 6 Katagori
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/06/406/2933674/angela-tanoesoedibjo-berbagi-tips-sukses-umkm-dihadapan-ratusan-mahasiswa-unair-1DWVTimLtk.jpg
Angela Tanoesoedibjo Berbagi Tips Sukses UMKM Dihadapan Ratusan Mahasiswa Unair
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement