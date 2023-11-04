Resmi Dibuka, Indonesia Comic Con 2023 Jadi Ajang Pesta Seru Para Cosplayer

INDONESIA Comic Con x DG Con 2023 resmi dibuka di Jakarta Convention Center (JCC) Assembly, Cendrawasih, dan Plenary Hall, Jakarta, Sabtu (4/11/2023). Acara yang berlangsung hingga Minggu besok menyajikan beragam pameran budaya pop dan mengundang antuasisme para pengunjung.

Program Manager Indonesia Comic Con 2023, Andita Tirta mengatakan bahwa event tersebut bertujuan untuk mengapresiasi passion para cosplayer dan bisa menghibur masyarakat.

“Tujuan kita mau celebrate your passion, di sini ada banyak teman-teman cosplayer. Semoga teman-teman yang datang ke sini terhibur.

