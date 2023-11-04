Bandara di Jerman Terapkan Sistem Biometrik Wajah, Penumpang Tak Perlu Lagi Antre Check-in





BANDARA Frankfurt, Jerman segera menerapkan sistem biometrik wajah bagi seluruh penumpang dari semua maskapai pernerbangan dan menjadi yang pertama di Eropa.

Dengan adanya check-in melalui sistem pengenalan wajah untuk semua penumpang, Bandara Frankfurt berharap dapat memangkas waktu antrean.

Bandara Frankfurt sejak 2020 telah menawarkan inovasi pengenalan wajah untuk penumpang tersebut ke maskapai Lufthansa dan rute Star Alliance yang di dalamnya termasuk United Airlines, Air China, dan Air India.

Operator bandara Fraport mengatakan bahwa teknologi penghemat waktu ini akan tersedia bagi para pelancong di semua maskapai penerbangan yang mendaftar terlebih dahulu.