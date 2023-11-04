Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Soto Khas Betawi, Gurih Santanya Bikin Nagih

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Minggu, 05 November 2023 |10:05 WIB
Resep Soto Khas Betawi, Gurih Santanya Bikin Nagih
Soto Betawi. (Foto: Instagram @tsaniwismono)
A
A
A

SOTO Betawi merupakan jenis soto dari daerah DKI Jakarta. Mirip soto Madura dan soto Sulung, menu ini juga menggunakan jeroan sebagai isian utamanya.

Selain itu, ada pula tambahan daging sapi yang disajikan dengan kuah campuran santan dan susu. Kedua campuran inilah yang membuat rasa soto Betawi begitu khas.

Mengutip akun Instagram @tsaniwismono, berikut resep soto khas Betawi yang bisa kamu coba di rumah

Bahan:

- 500 gram daging sapi

- 2 liter air

- 100 ml santan instan

- 2 lembar daun salam

- 2 batang sereh

- 5 lembar daun jeruk

- 2 cm lengkuas, memarkan

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/298/3175432/ayam-igsR_large.jpg
Resep Ayam Woku Kemangi Praktis untuk Bekal Kantor Lezat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/17/298/3170518/salad-gjqb_large.jpg
Salad Thailand Som Tam Lagi Viral, Begini Cara Buatnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/28/298/3165932/tiramissu-1xTP_large.jpg
Jadi Ide Jualan, Ini Resep Tiramisu dengan Kearifan Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/16/298/3163264/nasi_tumpeng-GbTH_large.jpg
Resep Nasi Tumpeng, Bisa untuk Lomba Hias 17 Agustusan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/31/298/3159510/diet-IesD_large.jpg
Resep Makanan Diet Coklat Granola Tanpa Oven ala Chef Devina
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/16/298/3155754/crumble_cheesecake-BKJA_large.jpg
Lagi Viral Resep Crumble Cheesecake, Yuk Bikin di Rumah
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement