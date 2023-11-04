Resep Soto Khas Betawi, Gurih Santanya Bikin Nagih

SOTO Betawi merupakan jenis soto dari daerah DKI Jakarta. Mirip soto Madura dan soto Sulung, menu ini juga menggunakan jeroan sebagai isian utamanya.

Selain itu, ada pula tambahan daging sapi yang disajikan dengan kuah campuran santan dan susu. Kedua campuran inilah yang membuat rasa soto Betawi begitu khas.

Mengutip akun Instagram @tsaniwismono, berikut resep soto khas Betawi yang bisa kamu coba di rumah

Bahan:

- 500 gram daging sapi

- 2 liter air

- 100 ml santan instan

- 2 lembar daun salam

- 2 batang sereh

- 5 lembar daun jeruk

- 2 cm lengkuas, memarkan