Tantangan Mystery Box, Belinda Ungguli Peserta MasterChef Indonesia Season 11 Lainnya

MEMASUKI Top 8 MasterChef Indonesia Season 11, challenge yang diberikan juri tentu semakin menantang. Juri kali ini memberikan mereka tantangan untuk membuat olahan sosis dengan casingnya.

Tantangan kali ini pun cukup membuat para peserta kesulitan. Pasalnya, mereka dibuat terkejut saat membuka Mystery Box di bench mereka masing-masing. Mereka bahkan terlihat bingung dan kurang familiar dengan isinya. Mereka memiliki waktu 60 menit untuk memasak.

Saat challenge dimulai, para kontestan terlihat sangat kesusahan untuk menghadapi challenge ini. Chef Juna terlihat beberapa kali ikut membantu peserta seperti Haris dan Belinda untuk memasukan olahan daging ke dalam casing. Berbeda dari kontestan lain yang menggunakan bahan dasar beef, Nick menggunakan campuran beef dan duck breast.

Namun, dari ke delapan peserta, challenge kali ini justru dimenangkan oleh Belinda. Ia membuat hidangan sosis yang dinamakan Beef And Fennel Sausage Osso Buco Style. Belinda pun sukses meraih pujian Chef Juna, Chef Renatta dan Chef Arnold

“This is a very nice sausage. Selama kamu aplikasinya bener, daging yang kamu pake juga bener. Very nice. I like this a lot,” ujar Chef Juna.

“Belinda is a very good dish. Look nice. Flavornya juga nyambung,” timpal Chef Renatta.

“Flavor is good. Saya suka ada aroma Fennel yang kamu taro di sosis kamu. Seasoninnya sedikit keasinan. Tapi over all ini enak,” lanjut Chef Arnold.

Hidangan sosis yang dibuat Belinda tersebut ternyata terbuat dari kombinasi daging sirloin, rib eye dan sedikit rib. “Akhirnya aku menang juga individual challenge pertama. Aku seneng banget sih dan nggak nyangka,” ungkap Belinda.