Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Tantangan Mystery Box, Belinda Ungguli Peserta MasterChef Indonesia Season 11 Lainnya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |18:23 WIB
Tantangan Mystery Box, Belinda Ungguli Peserta MasterChef Indonesia Season 11 Lainnya
MasterChef Indonesia Season 11. (Foto: Youtube)
A
A
A

MEMASUKI Top 8 MasterChef Indonesia Season 11, challenge yang diberikan juri tentu semakin menantang. Juri kali ini memberikan mereka tantangan untuk membuat olahan sosis dengan casingnya.

Tantangan kali ini pun cukup membuat para peserta kesulitan. Pasalnya, mereka dibuat terkejut saat membuka Mystery Box di bench mereka masing-masing. Mereka bahkan terlihat bingung dan kurang familiar dengan isinya. Mereka memiliki waktu 60 menit untuk memasak.

Saat challenge dimulai, para kontestan terlihat sangat kesusahan untuk menghadapi challenge ini. Chef Juna terlihat beberapa kali ikut membantu peserta seperti Haris dan Belinda untuk memasukan olahan daging ke dalam casing. Berbeda dari kontestan lain yang menggunakan bahan dasar beef, Nick menggunakan campuran beef dan duck breast.

Namun, dari ke delapan peserta, challenge kali ini justru dimenangkan oleh Belinda. Ia membuat hidangan sosis yang dinamakan Beef And Fennel Sausage Osso Buco Style. Belinda pun sukses meraih pujian Chef Juna, Chef Renatta dan Chef Arnold

“This is a very nice sausage. Selama kamu aplikasinya bener, daging yang kamu pake juga bener. Very nice. I like this a lot,” ujar Chef Juna.

“Belinda is a very good dish. Look nice. Flavornya juga nyambung,” timpal Chef Renatta.

“Flavor is good. Saya suka ada aroma Fennel yang kamu taro di sosis kamu. Seasoninnya sedikit keasinan. Tapi over all ini enak,” lanjut Chef Arnold.

Hidangan sosis yang dibuat Belinda tersebut ternyata terbuat dari kombinasi daging sirloin, rib eye dan sedikit rib. “Akhirnya aku menang juga individual challenge pertama. Aku seneng banget sih dan nggak nyangka,” ungkap Belinda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/298/3058601/masterchef_indonesia_season_12-DkAX_large.jpg
MasterChef Indonesia Kembali Hadir, Audisi Online Season 12 Telah Dibuka
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/03/298/3058004/resep_unik_dan_mudah_ala_stefani_horison_di_konten_reels-OdGM_large.jpg
Resep Unik dan Mudah ala Stefani Horison di Konten Reels
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/27/194/2961380/sisca-masterchef-indonesia-tampil-anggun-dengan-gaun-pengantin-vintage-elegan-TQJ3sYjwJz.JPG
Sisca MCI Tampil Anggun dengan Gaun Pengantin Vintage Elegan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/01/16/298/2955639/giovanni-juara-masterchef-indonesia-buka-restoran-bakmi-rasa-sultan-usung-konsep-jadul-qbtFAiLxW0.jpg
Giovanni Juara MasterChef Indonesia Buka Restoran Bakmi Rasa Sultan, Usung Konsep Jadul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943452/belinda-masterchef-ungkap-cara-healingnya-kasih-makan-bebek-ggRY0zkW0d.jpg
Belinda MasterChef Ungkap Cara Healingnya: Kasih Makan Bebek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/19/612/2941636/belinda-bocorkan-juri-favoritnya-di-ajang-masterchef-indonesia-season-11-zuDipETiJf.jpg
Belinda Bocorkan Juri Favoritnya di Ajang MasterChef Indonesia Season 11
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement