5 Rekomendasi Tempat Hangout di Depok, Sambil Menunggu Senja

TEMPAT hangout dengan konsep unik dan menarik kini sudah banyak ditawarkan di mana-mana. Salah satunya berada di kawasan Depok.

Bagi kamu yang berada di Kota Depok, tidak ada salahnya menjadinya beberapa tempat ini sebagai rekomendasi. Pasalnya, tempat hangout ini tidak hanya menyediakan makanan dan minuman yang lezat, juga suasana yang seru.

Apalagi ketika kamu datang bersama teman-teman atau keluarga. Bisa juga sekaligus mengabadikan setiap momen yang ada.

Melansir berbagai sumber, Minggu (5/11/2023), berikut rekomendasi tempat hangout di Depok.

1. Oi Coffee and Eatery

(Foto: Instgaram oi.coffee.eatery)

Sebagai pencinta konsep minimalis, maka kedai kopi yang satu ini harus kamu kunjungi. Dominasi warna putih bersih dengan sedikit ornamen berwarna cokelat muda tampak serasi.

Untuk makanannya, kamu bisa menikmati salted egg noodle, nasi goreng Jawa, aneka pasta, dan chicken wings. Nah, untuk menu minumannya, ada latte, strawberry choco, dan aneka teh.

Lokasinya ada di Ruko AVI River View Nomor 1, Jalan Komjen. Pol. M. Jasin. Kamu bisa datang sekitar Pukul 10.00-23.00 WIB

2. Tamelo Atap Cafe

(Foto: Instagram @tamelo_atapcafe)

Kafe ini menawarkan sensasi menikmati hidangan sambil menikmati cantiknya Kota Depok. Apalagi kalau berkunjung menjelang matahari terbenam yang suasananya jadi makin syahdu.

Menu makanannya terdiri dari salad, sup, aneka burger, sandwich, pasta, nasi goreng, dan mi. Untuk minumannya, kamu bisa cicipi hot latte macchiato, lemon coffee ice, dan aneka teh.

Berada di rooftop lantai 25, Apartemen Taman Melati Margonda 2 Tower C, membuat suasana akhir pekanmu semakin seru.