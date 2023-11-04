Advertisement
FOOD

Tips Masak Daging agar Empuk, Coba Marinasi Pakai Ampas Kopi

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |16:35 WIB
Tips Masak Daging agar Empuk, Coba Marinasi Pakai Ampas Kopi
Marinasi daging dengan ampas kopi. (Foto: Freepik)
Tips mengolah daging agar empuk sering kali dicari para ibu. Mereka seolah tak ingin membuang waktu untuk menghidangan makanan satu ini untuk keluarga.

Kini, ada cara lain untuk membuat daging lebih empuk, yakni memarinasinya dengan ampas kopi.

“Kopi yang kaya rasa dan sedikit pahit dapat melengkapi dan menambah complexion rasa gurih pada resep marinasi daging,” kata pitmaster Rasheed Philips, runner-up di serial Netflix "The American Barbecue Showdown" dan pemilik Philips Barbeque Co, dikutip dari Huffpost, Sabtu (4/11/2023).

Kopi, katanya, dapat digunakan untuk melembutkan daging dan memberikan rasa gurih karena kandungan tanin di dalamnya.

 Marinasi Daging

“Ada sejumlah teori, tetapi yang saya ikuti adalah tanin dalam kopi adalah yang melunakkan daging. Tanin mengikat protein dan masuk di antara untaian protein,” kata Tiffany Swan, seorang koki profesional dan ilmuwan makanan.

 BACA JUGA:

Tiffany juga menjelaskan jika marinasi menggunakan kopi ini berpengaruh pada kelembutan daging tanpa menghilangkan juice yang ada pada daging tersebut. Di samping itu, bubuk kopi juga mampu untuk meningkatkan cita rasa pada daging sehingga menjadi semakin lebih lezat untuk disantap.

