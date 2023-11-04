8 Lauk Sehat dan Enak untuk Pengidap Asam Urat

DELAPAN lauk sehat dan enak untuk pengidap asam urat akan dijabarkan dalam artikel ini. Asam urat merupakan penyakit radang sendi (arthritis) yang disebabkan oleh kadar uric acid atau asam urat yang terlalu tinggi dalam tubuh.

Cairan asam urat ini berkumpul dan mengeras di persendian dan menyebabkan nyeri sendi. Penyakit ini biasanya dipicu oleh makanan yang tinggi purin, sehingga pengidap asam urat perlu berhati-hati saat memilih makanan yang dikonsumsinya.

Lalu, apa saja lauk sehat yang bisa dikonsumsi pengidap asam urat? Berikut adalah delapan lauk sehat dan enak untuk pengidap asam urat, yang dikutip dari berbagai sumber pada Sabtu (4/11/2023).

1. Olahan Salmon

Salmon merupakan salah satu jenis ikan yang mengandung omega-3 dan mampu mengurangi pembengkakan dan peradangan yang disebabkan oleh asam urat. Salmon rendah asam lemak jenuh, sehingga bermanfaat untuk menurunkan kadar asam urat maupun kolesterol dalam tubuh. Kalian bisa mengolahnya menjadi beberapa lauk yang sehat dan enak seperti tim salmon, steak salmon, salmon grill, dan jenis masakan lainnya yang tidak digoreng.

2. Olahan Kentang

Kentang dapat dijadikan lauk yang sehat dan enak bagi pengidap asam urat, maupun makanan utama. Pasalnya, kentang merupakan salah satu jenis karbohidrat kompleks, yang dapat membantu mengeluarkan asam urat melalui urine. Kentang memberikan efek kenyang tahan lama karena butuh waktu lebih lama untuk dicerna tubuh.

Kentang bisa dibuat menjadi lauk sehat dan enak seperti tumisan kentang dengan tambahan irisan cabai dan bawang putih. Bisa juga dibuat mashed potato, kentang kukus keju dan olahan lain asal bukan kentang yang digoreng.

3. Capcay Jagung Wortel

Capcay dan wortel merupakan sayuran yang aman dikonsumsi penderita asam urat. Jagung merupakan salah satu jenis karbohidrat kompleks yang bisa mencegah asam urat kambuh. Sementara wortel jenis sayuran yang rendah purin dan kaya nutrisi. Kedua sayuran tersebut bisa dipadukan menjadi masakan capcay lezat, namun jangan terlalu lama proses pematangannya.

4. Sup Ayam dan Sayur

Kalian juga bisa mencapurkan potongan ayam, potongan wortel, kentang dan jagung untuk kemudian diolah menjadi sup ayam dan sayur rendah purin. Karena, ketiga jenis sayuran ini memiliki kandungan purin yang rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita asam urat dan ayam bisa membuatnya lauk yang sehat dan enak, namun sebaiknya gunakan daging ayam tanpa lemak.