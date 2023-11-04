Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Resep Nasi Mandhi Ayam Khas Timur Tengah, Cocok untuk Acara Keluarga

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |10:05 WIB
Resep Nasi Mandhi Ayam Khas Timur Tengah, Cocok untuk Acara Keluarga
Nasi Mandhi. (Foto: Instagram @dapur_susmi)
A
A
A

NASI Mandhi merupakan makanan khas Timur Tengah yang biasa disajikan dengan daging kambing atau ayam. Menu satu ini pun saat ini cukup laris dan banyak yang menyajikannya untuk acara keluarga.

Selain jenis nasinya, hal yang unik dari hidangan Nasi Mandhi ini adalah jenis rempah-rempah yang digunakan sebagai bumbu. Ada berbagai rempah yang membuat aroma dan rasa dari Nasi Mandhi ini begitu kuat.

Salah satunya adalah penggunaaan minyak zafaron yang aromanya sangat khas dalam hidangan Nasi Mandhi. Minyak zafaron ini tidak hanya memberikan aroma khusus, tetapi juga menambah warna kuning yang menggugah selera. Selain itu, kunyit juga digunakan di dalam hidangan ini sebagai pewarna alami.

Mengutip akun Instagram @dapur_susmi, Sabtu (4/11/2023), berikut resep nasi mandhi.

Bahan:

• 500 gr beras basmati

• 500 gr ayam, potong2

• Kismis secukupnya

      
