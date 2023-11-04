Creative Show 2023 Hadirkan 222 Koleksi Karya Lulusan ESMOD Jakarta

INTERNATIONAL Fashion Design & Business ESMOD Jakarta kembali menggelar acara Creative Show 2023. Acara tersebut berlangung di Tribeca Park, Central Park Mall.

Academic Program Manager ESMOD Jakarta Nathalia Gunaria, mengatakan tahun ini acara Creative Show 2023 cukup berbeda. Kalau biasanya digelar di indoor, tahun ini mencoba mencari suasana baru dengan lokasi outdoor dab menggunakan long runway.

“Tahun ini kita tidak mengusung tema tertentu karena ingin memberikan kebebsan kepada mahasiswi dan mahasiswa ESMOD Jakarta yntuk kokeksi mereka,” ujar Nathalia kepada media dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (4/11/2023).

Acara ini menghadirkan hasil karya dari 89 lulusan ESMOD Jakarta, yang berasal dari tiga program studi unggulan, yakni Fashion Design and Creation, Fashion Design and Pattern Making, dan International Fashion Business. Sebanyak 222 model profesional akan memamerkan 222 busana, mewujudkan imajinasi dan kreativitas para desainer masa depan ini.

“Sebagai fashion education yang telah berpengalaman, kami menampilkan karya-karya ini dengan tujuan untuk berbagi dengan masyarakat tentang fashion tren yang populer saat ini,” tambah Nathalia.

Sementara itu, Kepala Bagian Pengembangan Kurikulum ESMOD Jakarta, Guillaume Oger mengatakan koleksi dari mahasiswa ini cukup beragam, mulai dari cuttingan hingga material yang digunakan.