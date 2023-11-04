Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Support Produk Lokal, Ganjar Pranowo Jajal Sepatu Keren di Urban Sneakers Society

Devi Ari Rahmadhani , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |17:45 WIB
Support Produk Lokal, Ganjar Pranowo Jajal Sepatu Keren di Urban Sneakers Society
Ganjar Pranowo. (Foto: Instagram)
A
A
A

BAKAL calon presiden (bacapres) Ganjar Pranowo menghadiri Urban Sneakers Society (USS) di Jakarta Convention Center (JCC).. Dalam kesempatan ini, Ganjar hadir dalam balutan kemeja putih lengan panjang yang dipadukan dengan celana hitam.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini terlihat sangat sumringah menghadiri acara USS. Senyum cerah terlukis indah di wajahnya. Hal ini lantaran banyak sekali produk lokal yang dijajakan dalam acara tersebut.

Dengan demikian, tandanya produk lokal kini kian maju. Produk karya-karya anak negeri sudah mulai semakin digandrungi oleh banyak orang. Hal ini tentu akan memajukan perekonomian Indonesia.

Sebagai warga Indonesia, Ganjar Pranowo pun turut mendukung karya anak bangsa yang dijajakan di Urban Sneakers Society. Dirinya terlihat terkesima dengan jajaran kaps hitam yang telah di tata rapi di salah satu outlet yang ada di sana.

Tidak hanya itu saja, Ganjar Pranowo pun menjajal sepatu hingga jaket jeans. Semua produk lokal yang dikenakan terlihat sangat keren dikenakan oleh Ganjar Pranowo.

“Support local pride..,” tulis Ganjar Pranowo dalam unggahannya di Instagram @ganjar_pranowo.

Melalui kesempatan ini, Ganjar Pranowo juga turut memberikan dukungan agar acara yang menjadi wadah anak bangsa berkarya ini akan semakin maju. “Maju terus mas @sayedmuhammad @jejouw @urbansneakersociety,” tulis Ganjar Pranowo.

Halaman:
1 2
      
