Tren Baju Oversize Masih Populer Gak Sih Tahun Depan?

TAMPILAN oversize atau kebesaran memang menjadi salah satu tren fashion yang populer di tahun ini. Gaya busana ini pun diperkirakan masih akan berlanjut pada 2024 mendatang.

Desainer Tanah Air Liliana Lim memprediksi tampilan oversize masih tetap digemari tahun depan. Menambahkan, Sebastian Gunawan menyebut busana oversized memang bisa menjadi pilihan busana harian.

“Untuk busana harian yang nyaman, potongan loose fit (longgar) atau oversize cenderung akan masih tren,” tutur Sebastian.

Tren pakaian oversize memang menjadi populer saat pandemi Covid-19 berlangsung. Tren tersebut bukan hanya diminati di Indonesia, tapi, juga global, baik pria maupun wanita.

Secara umum, model oversized adalah setelan jas yang memiliki panjang besar dan memberikan kesan besar pada pemakainya. Pakaian oversized juga memiliki keunggulan karena mudah dipadupadankan agar sesuai dengan gaya pemakainya.

Oleh karena itu, gaya oversized akan tetap menjadi tren hingga tahun 2024. Sebab, menurut Liliana, tren fesyen tahun depan adalah pakaian yang mudah dipadukan dengan pakaian lain.