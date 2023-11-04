Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Tren Baju Oversize Masih Populer Gak Sih Tahun Depan?

Martin Bagya Kertiyasa , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |17:05 WIB
Tren Baju Oversize Masih Populer Gak Sih Tahun Depan?
Tampilan Oversize. (Foto: Instagram)
A
A
A

TAMPILAN oversize atau kebesaran memang menjadi salah satu tren fashion yang populer di tahun ini. Gaya busana ini pun diperkirakan masih akan berlanjut pada 2024 mendatang.

Desainer Tanah Air Liliana Lim memprediksi tampilan oversize masih tetap digemari tahun depan. Menambahkan, Sebastian Gunawan menyebut busana oversized memang bisa menjadi pilihan busana harian.

“Untuk busana harian yang nyaman, potongan loose fit (longgar) atau oversize cenderung akan masih tren,” tutur Sebastian.

Tren pakaian oversize memang menjadi populer saat pandemi Covid-19 berlangsung. Tren tersebut bukan hanya diminati di Indonesia, tapi, juga global, baik pria maupun wanita.

Secara umum, model oversized adalah setelan jas yang memiliki panjang besar dan memberikan kesan besar pada pemakainya. Pakaian oversized juga memiliki keunggulan karena mudah dipadupadankan agar sesuai dengan gaya pemakainya.

Oleh karena itu, gaya oversized akan tetap menjadi tren hingga tahun 2024. Sebab, menurut Liliana, tren fesyen tahun depan adalah pakaian yang mudah dipadukan dengan pakaian lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/194/3183000/tren_fashion-eCKY_large.jpg
Tren Fashion 2026: Warna Earth Tone Diprediksi Masih Populer!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/22/194/3178508/highend-0drV_large.jpg
HighEnd Hadirkan 'Luxe Trip: Fashionably Bandung', Perpaduan Gaya, Persahabatan dan Inspirasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/25/194/3157946/fashion-DugJ_large.jpg
IN2MOTIONFEST 2025, Langkah Indonesia Kuasai Fashion Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/08/194/3153712/viral_gaun_couture_unik_dan_nyeleneh_dengan_detail_jantung_berdetak_bikin_netizen_bingung-2Iy5_large.jpg
Viral Gaun Couture Unik dan Nyeleneh dengan Detail Jantung Berdetak, Bikin Netizen Bingung!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/27/194/3150863/apa_itu_kemeja_wispie_outfit_yang_lagi_tren_dipakai_netizen_hingga_gen_z-Ww4C_large.jpg
Apa Itu Kemeja Wispie? Outfit yang Lagi Tren Dipakai Netizen hingga Gen Z
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/06/194/3093009/joe_jonas_tampil_dengan_gaya_era_1970an_di_british_fashion_awards-x8XI_large.jpg
Joe Jonas Tampil dengan Gaya Era 1970an di British Fashion Awards
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement