HOME WOMEN FASHION

Fuji Dapat Hadiah Tas Branded dari Shandy Purnamasari, Harganya Gak Main-Main

Selvianus , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |09:05 WIB
Fuji Dapat Hadiah Tas Branded dari Shandy Purnamasari, Harganya Gak Main-Main
Fuji dapat kejutan ulang tahun. (Foto: Instagram/@fuji_an)
A
A
A

FUJI baru saja berulang tahun ke-21. Pada hari bahagianya itu, perempuan akrab disapa Uti itu mendapat kejutan dari para sahabat.

Salah satu yang turut hadir adalah Shandy Purnamasari dan Gilang Widya Permana. Mereka pun datang tak hanya memberikan doa, juga kue dan hadiah.

"Happy birthday to you, happy birthday to you," ucap para sahabat saat memberikan kejutan, dikutip di akun Tik Tok @Shandyjuragan99, Sabtu (4/11/2023).

Melihat sambutan hangat itu, Fuji pun nampak terharu dan langsung meniup lilin di kue ultah tengah dipegang oleh Shandy Purnamasari. Kemudian dia pun memotong kue ultah tersebut, lalu dibagikan kepada orang-orang paling ia cintai didalam hidupnya.

Fuji

Halaman:
1 2
      
