Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN WOMEN

Pekan Gembira Ria Bareng Studio Dangdut Siap Guncang JIExpo Kemayoran Desember Mendatang

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |10:08 WIB
Pekan Gembira Ria Bareng Studio Dangdut Siap Guncang JIExpo Kemayoran Desember Mendatang
Pekan Gembira Ria Bareng Studio Dangdut siap guncang JIExpo Kemayoran Desember mendatang. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Nonton konser? Ah, biasa... Lihat konser tinju? Nah, ini baru luar biasa. Sebuah event lain daripada yang lain akan diadakan oleh Pekan Gembira Ria Bareng Studio Dangdut di Parkir Barat, JIExpo, Kemayoran pada Sabtu (2/12/2023).

“Awalnya kami juga tidak terpikir mementaskan panggung musik dan ring tinju bersamaan,” kata Welly Wijaya, Promotor PT Semua Pasti Gembira. “Tapi seru juga sepertinya mencoba hal baru dan memberi semakin banyak kegembiraan pada masyarakat yang selalu antusias menyambut PGR, ucapnya.

Gelaran ini menampilkan pilihan kegembiraan yang lebih beragam. Mulai dari Racing Star Push Bike Fun Race, Celebrity Fight Show, dan tentu saja Panggung Konser yang menampilkan enam artis berpotensi 'petjah'.

Berkolaborasi dengan Studio Dangdut, program andalan IndiHome TV milik Telkomsel, event ini memilih jenis musik Dangdut Ambyar Koplo mengisi line up panggung konser. Band-band Ambyar yang makin sering mengisi panggung musik Indonesia bergantian tampil mengajak joget sembari curhat menumpahkan segala kegalauan penggemarnya.

NDX AKA seperti biasa bakal tampil lebih dari 90 menit, durasi langka di panggung festival musik umumnya. Feel Koplo tentu sulit menahan godaan untuk bergoyang bersama lewat kreasinya, serta duet kompak Jono Joni yang identik dengan kostum warna-warni seperti lagu dan lirik mereka.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184052//genkbiz-HL9e_large.JPG
GenKBiz dan Star Festival Batam 2025, Inisiatif KB Bank Dukung Semangat Wirausaha Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184039//faforbea-elcF_large.jpg
Melangkah bersama Shopee, Brand Fesyen Faforbea Jadi Bukti Ketekunan di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/2/3184015//menbud_fadli_zon_pencak_silat_tradisi-PMBW_large.jpeg
Tutup Festival Pencak Silat Tradisi, Menbud Dorong Inovasi Baru yang Berakar pada Tradisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184000//alat_alat_berat_salah_satu_instrumen_fiskal_vital_bagi_pemerintah_provinsi_dki_jakarta-2iut_large.jpg
Pajak Alat Berat: Pilar Penting Penguatan Layanan Publik DKI Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/1/3183961//kemenimipas_imifest_2025-j06m_large.jpeg
Festival Imigrasi 2025 dan IMIPAS RUN Meriahkan HUT ke-1 Kemenimipas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/17/11/3184003//pnm_imbau_masyarakat_lebih_waspada-3sPa_large.jpeg
Muncul Penipuan Pembiayaan Mekaar Digital, PNM Imbau Masyarakat Lebih Waspada
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement