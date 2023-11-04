Pekan Gembira Ria Bareng Studio Dangdut Siap Guncang JIExpo Kemayoran Desember Mendatang

JAKARTA - Nonton konser? Ah, biasa... Lihat konser tinju? Nah, ini baru luar biasa. Sebuah event lain daripada yang lain akan diadakan oleh Pekan Gembira Ria Bareng Studio Dangdut di Parkir Barat, JIExpo, Kemayoran pada Sabtu (2/12/2023).

“Awalnya kami juga tidak terpikir mementaskan panggung musik dan ring tinju bersamaan,” kata Welly Wijaya, Promotor PT Semua Pasti Gembira. “Tapi seru juga sepertinya mencoba hal baru dan memberi semakin banyak kegembiraan pada masyarakat yang selalu antusias menyambut PGR, ucapnya.

Gelaran ini menampilkan pilihan kegembiraan yang lebih beragam. Mulai dari Racing Star Push Bike Fun Race, Celebrity Fight Show, dan tentu saja Panggung Konser yang menampilkan enam artis berpotensi 'petjah'.

Berkolaborasi dengan Studio Dangdut, program andalan IndiHome TV milik Telkomsel, event ini memilih jenis musik Dangdut Ambyar Koplo mengisi line up panggung konser. Band-band Ambyar yang makin sering mengisi panggung musik Indonesia bergantian tampil mengajak joget sembari curhat menumpahkan segala kegalauan penggemarnya.

NDX AKA seperti biasa bakal tampil lebih dari 90 menit, durasi langka di panggung festival musik umumnya. Feel Koplo tentu sulit menahan godaan untuk bergoyang bersama lewat kreasinya, serta duet kompak Jono Joni yang identik dengan kostum warna-warni seperti lagu dan lirik mereka.