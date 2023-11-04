Advertisement
WOMEN

Basboi dan Ladang Lima Merajut Kekayaan Budaya Lewat Karya di Shopee 11.11 Big Sale

Agustina Wulandari , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |09:46 WIB
Basboi dan Ladang Lima Merajut Kekayaan Budaya Lewat Karya di Shopee 11.11 Big Sale
Basboi dan Ladang Lima merajut kekayaan budaya lewat karya di Shopee 11.11 Big Sale. (Foto: dok istimewa)
A
A
A

JAKARTA - Mendukung dan melestraikan kekayaan budaya lokal menjadi tugas setiap generasi di Indonesia. Beruntungnya, saat ini inovasi yang mengangkat potensi budaya dan memadukannya dengan tren yang relevan bagi generasi muda telah berhasil menghasilkan banyak produk lokal berkualitas yang digemari masyarakat.

Ragam produk lokal kini telah hadir dan dimanfaatkan di berbagai aspek kehidupan sehari-hari, mulai dari kain tradisional, ragam menu kuliner lokal, hingga alunan musik pop berlirik sastra Indonesia.

Meningkatnya kecintaan masyarakat terhadap produk lokal ini tidak hanya sekadar mencerminkan perubahan pola konsumsi, tetapi juga menjadi bukti nyata akan semakin kuatnya komitmen dalam melestarikan dan menghargai warisan budaya Indonesia.

Memeriahkan kampanye Shopee 11.11 Big Sale dan menghadirkan ruang diskusi dengan tema ‘Merajut Kekayaan Budaya Melalui Karya’.

Basboi (Public Figure & Rapper) dan Annisa Pratiwi (CMO Ladang Lima) berbagi kisah sukses dan perjalanan yang dilalui dalam menggali potensi budaya Nusantara melalui karya yang menggabungkan nilai budaya lokal dengan cara yang modern dan kreatif.

Monica Vionna, Head of Marketing Growth Shopee Indonesia mengatakan, “Shopee selalu berupaya untuk menjadi wadah yang dapat mengenalkan kekayaan budaya Indonesia dan mengajak pengguna untuk melestarikannya lewat produk dari brand lokal dan UMKM".

"Dengan memilih menggunakan produk lokal, masyarakat bukan hanya sekadar mengikuti tren semata, melainkan juga mengambil peran yang aktif dalam menjaga dan memperkaya warisan budaya," ucapnya.

Masyarakat, lanjutnya, dapat ikut serta memberikan dampak positif pada pertumbuhan bisnis pelaku usaha lokal dan sektor UMKM secara langsung, yang membuka kesempatan bagi pelaku usaha berkembang dan terus menghadirkan inovasi produk berkualitas.

"Acara ini diharapkan dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi pengguna untuk melihat potensi dan ikut mendukung ragam produk lokal yang mewujudkan budaya Indonesia sepanjang kampanye Shopee 11.11 tahun ini,” tuturnya.

Mengenalkan Potensi Kekayaan Alam Indonesia melalui Produk Sehat Ladang Lima

Tidak hanya dikenal sebagai negara dengan beragam budaya dan tradisi lokal yang terbentang dari Sabang hingga Merauke, Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah.

      
