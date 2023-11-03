Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Rekomendasi Tempat Hangout di Daerah Jakarta Pusat

Meila Ayu Dina , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |06:05 WIB
5 Rekomendasi Tempat Hangout di Daerah Jakarta Pusat
(Foto: Instagram dellayu.c/ciasem)
A
A
A

BUAT kamu yang ingin menghabiskan liburan akhir pekan dengan sarapan pagi bersama keluarga, makan siang atau ngopi cantik di sore hari bersama teman, bisa datang ke daerah Jakarta Pusat.

Banyak sekali tempat asyik yang bisa kamu kunjungi ke daerah Jakarta Pusat. Tentu saja kamu bisa menemukan kuliner pinggir jalan hingga restoran mewah yang ada di sana.

Banyak tempat makan yang unik bisa kamu coba kunjungi dengan berbagai macam ciri khasnya, dari mulai dengan nuansa vintage sampai dengan modern.

Kira-kira ada apa saja? Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (4/11/2023), inilah lima rekomendasi tempat hangout yang ada di daerah Jakarta Pusat.

1. Ciasem 12

Hangout

(Foto: Instagram @dellaayu.c/@ciasem12)

Ciasem 12 VIP ROOM memiliki area yang cukup luas. Banyak pilihan juga buat kamu yang mau reservasi ruangan VIP.

Tidak cuman bawa keluarga aja, kamu bisa work from cafe di sini juga. Terletak di jalan Ciasem No.12, Cikini. Tempat ini buka setiap hari dari Senin sampai Kamis di jam 8 pagi sampai jam 9 malam.

Jumat dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Jika kamu minat ke sini, alangkah baiknya untuk reservasi dulu ya.

2. Jurnal Risa Coffee

Hangout

(Foto: Instagram @aa_fotokopi/@jurnalrisacoffee.jkt)

Memiliki konsep ala-ala vintage, tempat ini memang jadi cukup iconic dengan desain interiornya. Banyak spot tempat yang instagramble, cocok banget buat kamu yang suka foto-foto cantik.

Terletak di Jalan Senen Raya, No. 135, Jakarta Pusat, kamu bisa kesini setiap hari, karena buka dari jam 9 pagi sampai jam 11 malam.

Halaman:
1 2
      
