HOME WOMEN LIFE

Waspada! 5 Tanda Zodiak Ini Jago Memanipulasi Pasangannya

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |23:00 WIB
Waspada! 5 Tanda Zodiak Ini Jago Memanipulasi Pasangannya
Zodiak jago memanipulasi pasangannya, (Foto: Freepik)
A
A
A

TIDAK semua orang punya sifat baik dan mulia, mengingat karakter seseorang sangat berbeda-beda.

Ada yang jujur dan ada juga diam-diam menusuk dari belakang dan memanipulatif, bahkan dalam berhubungan atau menjalin hubungan asmara dengan seseorang. Tak ragu ingin menjatuhkan pasangannya demi keuntungan pribadi sendirinya.

Menariknya, dari aspek astrologi, disebutkan ada tanda lima zodiak yang punya karakter seperti ini. Penasaran? Diwarta dari Know Insiders, Sabtu (4/11/2023) ini dia lima zodiak tersebut.

1. Scorpio: Dikenal punya sifat emosi yang kuat, pemilik zodiak ini bisa menjadi pasangan yang setia dan berkomitmen, tapi bisa juga menjadi posesif, cemburu, dan pendendam yang dapat menyebabkan perilaku menjadi manipulatif dalam suatu hubungan percintaan.

 BACA JUGA:

2. Cancer: Sebetulnya tipe orang yang sangat menghargai keharmonisan dalam hubungan yang seimbang. Namun jika kebutuhannya tak terpenuhkan, pemilik zodiak ini bisa memanipulasi pasangannya sebagai bentuk balas dendam.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
