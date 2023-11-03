Tak Suka Kepo, 3 Zodiak Ini Lebih Peduli Urusan Dirinya Sendiri

DI jaman sekarang, tak dipungkiri lebih mudah menemukan orang yang sangat ingin tahu alias kepo dengan urusan orang lain. Eits! Jangan salah, tak semua orang peduli urusan orang lain loh!

Sebagian orang ada yang lebih sibuk mengurus kepentingan atau urusannya sendiri, dibandingkan ingin tahu urusan atau mengurusi hidup orang lain. Jika Anda salah satunya, mungkin Anda pemilik dari tiga zodiak berikut ini? yang sebagaimana dilansir dari Bustle, Sabtu (4/11/2023) punya karakter memang lebih peduli dengan dirinya sendiri.

1. Libra: Sebagai pribadi yang begitu menghargai privasi dirinya sendiri, makanya para Libra tak suka mengusik privasi orang lain. Tetap fokus pada dirinya sendiri lebih baik daripada sibuk mengurusi orang lain.

Bahkan, para Libra juga tak akan ikut campur masalah orang lain terlalu jauh, jika tak diminta untuk menemukan solusi.

2. Capricorn: Para Capricorn disebut sebagai orang yang paling menghargai privasinya, makai a akan menjaga privasinya sebaik mungkin dari orang lain.