HOME WOMEN LIFE

Aries hingga Virgo, 5 Zodiak Pekerja Keras

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |15:00 WIB
Aries hingga Virgo, 5 Zodiak Pekerja Keras
Zodiak pekerja keras, (Foto: Tonodiaz/Freepik)
A
A
A

APAKAH Anda salah satu orang yang sangat bekerja keras dalam segala hal yang dilakukan? Entah karena ingin mendapatkan finansial yang mapan, karir sukses, atau sekedar memenuhi ambisi.

Jika iya, mungkin Anda adalah lima dari tanda zodiak berikut ini, yang secara astrologi dikenal sebagai zodiak pekerja keras dan punya jiwa pantang menyerah, sampai bikin orang lain kagum. Nah, penasaran dari beberapa zodiak ini yang dikenal pekerja keras? Dilansir dari KnowInsiders, Sabtu (4/11/2023) berikut ulasan singkatnya.

1. Aries: Mempunyai impian yang akan dikejar dan tak akan menyerah sebelum berhasil mewujudkannya, apalagi dalam urusan pekerjaannya. Tipe orang yang sangat rajin bekerja dan rela jika harus menghabiskan waktunya seharian untuk bekerja.

2. Virgo: Pemilik zodiak satu ini dikenal punya sifat perfectsionist, sangat sempurna dan tak pernah puas dengan pencapaiannya dalam berkarir. Bahkan, ia selalu berusaha lebih keras dalam pekerjaannya supaya cepat memperoleh karir yang cemerlang, kerja menjadi prioritas utama dalam hidupnya.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
      
