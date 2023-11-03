Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Suka Menantang Diri Sendiri, Berani Keluar dari Zona Nyaman

Grace Moniq Teresia , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |12:00 WIB
5 Zodiak Suka Menantang Diri Sendiri, Berani Keluar dari Zona Nyaman
Zodiak suka menantang diri sendiri, (Foto: Freepik)
APAKAH Anda termasuk pribadi yang mudah mengambil risiko? Sifat satu ini mungkin perlu diacungi jempol untuk beberapa kondisi tertentu.

Ya, mengingat karena tak semua orang berani dalam mengambil risiko, pasti kebanyakan orang akan memilih di zona nyaman dan mempertimbangkan banyak hal sebelum melakukan sesuatu.

Tantangan yang muncul sering kali memicu rasa stress dan sedih. Namun, ada juga beberapa orang justru merasa senang dengan adanya suatu tantangan dalam hidupnya. Apakah anda termasuk salah satunya? Mungkin Anda salah satu dari pemilik lima tanda zodiak, yang secara astrologi diketahui suka menantang diri sendiri. Simak paparannya berikut ini, dikutip dari Knowinsiders, Sabtu (4/11/2023)

1. Taurus: Tipe orang yang keras kepala,terkadang bertindak sangat sembrono dan tergesa-gesa yang pada akhirnya mengarahkan dirinya pada pilihan yang sangat berisiko. Daripada pusing dalam mempertimbangkan sesuatu lebih baik, para Taurus menilai lebih baik mengambil pengalaman yang paling menantang.

2. Cancer: Para Sagitarius berani dalam mengambil risiko karena sangat menyukai petualangan dan akan mengambil jalan yang lebih berisiko, dari sini ia akan belajar dari pengalaman apa baik dan buruknya.

Halaman:
1 2
      
