Begini Aturan Menikah di Israel yang Melarang Pernikahan dengan Orang Palestina

Ilustrasi untuk aturan menikah di Israel yang melarang pernikahan dengan orang Palestina (Foto: We Are The Mighty)

MARI mengenal aturan menikah di Israel yang melarang pernikahan dengan orang Palestina yang akan dibahas kali ini. Negara Israel kini tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat terkait invasinya ke Palestina.

Aksi Israel yang anti dengan Palestina rupanya tidak hanya terlihat dari gempurannya saja. Dalam Undang-Undang Kewarganegaraan dan Masuk ke Israel yang disetujui oleh Parlemen Israel, Knesset, mereka juga memberlakukan aturan pernikahan yang cukup rumit.

Salah satunya adalah aturan menikah di Israel yang tidak memperbolehkan orang Israel menikah dengan orang Palestina.

Dikutip dari Al Jazeera, Jumat (3/11/2023), undang-undang yang disahkan pada hari 2022 lalu menolak naturalisasi warga Palestina dari Tepi Barat atau Gaza yang menikah dengan warga negara Israel.

Peraturan tersebut berarti menyebabkan ribuan keluarga Palestina harus bermigrasi dan hidup terpisah dari keluarganya. Hal tersebut rupanya bertujuan untuk menjaga keamanan negara dan mempertahankan karakter kepercayaan mereka.

“Kombinasi kekuatan antara koalisi dan oposisi membuahkan hasil penting bagi keamanan negara dan penguatannya sebagai negara Yahudi,” kata Menteri Dalam Negeri Ayelet Shaked, yang merupakan anggota partai Bennett.

Lebih lanjut lagi, beberapa anggota Knesset mengatakan aturan ini dimaksudkan untuk mencegah hak kembali secara bertahap warga Palestina sejak perang tahun 1948 silam.