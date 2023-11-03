90 Nama Bayi Perempuan Arab yang Artinya Pembawa Berkah dan Rezeki
Ilustrasi untuk nama bayi perempuan Arab yang maknanya pembawa berkah dan rezki (Foto: Timesofindia)
ADA 90 nama bayi perempuan Arab yang memiliki arti pembawa berkah dan rezeki, ini bisa dijadikan inspirasi untuk memberikan nama pada putri kesayangan Anda.
Memiliki seorang anak tentu menjadi anugerah terindah bagi setiap orang tua. Bagi umat muslim, anak merupakan salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, tidak sedikit orang tua yang ingin memberikan nama anaknya dengan bahasa Arab yang artinya rezeki atau berkah.
Nah, berdasarkan berbagai sumber, Jumat (3/11/2023), berikut rekomendasi 90 nama bayi perempuan Arab yang artinya pembawa berkah dan rezeki yang telah dilansir dari berbagai sumber:
Rizqia : rezeki
Rizkiyya : rezeki
Siya : pembawa rezeki
Sadya : keberuntungan
Shafza : sukses
Shakira : orang yang bersyukur
Zaida : beruntung
Zarifa : orang yang sukses
Zaheera : bercahaya dan cemerlang
Abrina: Anak perempuan pembawa rezeki dan keberuntungan.
Adzkia: Anak yang beruntung dan menjadi penerang cahaya.
Afreen: Anak perempuan yang beruntung.
Akeela: Anak yang beruntung dan baik.
Amani: Anak yang membawa rezeki dan berkat.
Asra: Sumber rezeki.
Aufaa: Seseorang yang cerdas dan berhasil dengan baik.
Ayda: Sebuah keberuntungan.
Bahirah: Seorang anak yang beruntung dan bercahaya.
Bahiti: Anak yang membawa keberuntungan.
Dahii: Sebuah keberuntungan.
Dalia: Pembawa rezeki.
Fadilah: Anak perempuan yang akan memberikan rezeki.
Fayda: Anak yang cerdas dan beruntung.
Almahyra : beruntung
Athaya : anugerah
Aqeela : beruntung
Ashiya : keberuntungan dan kemakmuran
Ragdha: Anak yang membawa kebahagiaan dan keberuntungan.
Rubina: Anak perempuan yang diberkati dengan cinta serta kebahagiaan.
Sadiya: Anak perempuan yang baik serta membawa berkat.
Sahiya: Anak perempuan yang berhasil dengan baik, cerdas, serta beruntung.
Shanaya: Anak perempuan yang kehadirannya diberkati oleh Tuhan.
Ulrica: Anak perempuan yang kaya, makmur, serta diberikan kebahagiaan.
Yumna: Anak perempuan yang cantik serta diberikan rezeki.
Zaida: Anak perempuan yang ditunjukkan jalan serta beruntung.
Zarmina: Anak perempuan yang menyenangkan, diberkahi, dan berharga bagaikan emas.
Zayana: Anak perempuan yang cantik serta beruntung.
Zifara: Anak perempuan yang beruntung dan anak menjadi pemenang.
Ahza : yang beruntung
Basheera : pembawa kabar baik
Farwa : diberkahi dengan kekayaan
Farzana : beruntung
Faustina : pembawa rezeki
Fauziyyah : yang beruntung
Faatina : menawan
Faliha : beruntung
Hamida : yang berharga
Aanam : Tuhan memberkati semua makhluk hidup di bumi.
Aimuni : Berkah.
Alisha : Berkah Tuhan, sebuah bintang, kaum bangsawan.
Anam : Berkah, orang mulia dengan kekuatan.
Anaya : Berkah Tuhan, hadiah dari Tuhan, pelindung.
Aqsha : Berkah dari Tuhan.
Ashi : Berkah, malam, kebahagiaan dan kecantikan.
Ayema : Allah memberkati hamba yang setia.
Azma : Berkah dari Allah.
Baraka : Putih, berkah.
Barakah : Berkah, hujan, putih.
Nawlaa : Berkah dan hadiah.
Naymat : Berkah dan kekayaan.
Neima : Berkah dan nikmat dari Allah.
Neimaat : Berkah yang diberikan Tuhan kepada manusia.
Inara : seseorang yang bersinar dengan cahaya
Ihza : beruntung
Intisar : kemenangan
Myesha : rezeki yang melimpah dan diberi kemudahan
Rizqiana : yang diberi rezeki
Faustina: Anak yang membawa keberuntungan serta rezeki.
Fawwaz: Selalu dalam penjagaan dan membawa keberuntungan.
Fayola: Anak perempuan yang selalu beruntung.
Ghania: Anak perempuan yang akan memberikan rezeki yang melimpah.