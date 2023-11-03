Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

90 Nama Bayi Perempuan Arab yang Artinya Pembawa Berkah dan Rezeki

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |21:18 WIB
90 Nama Bayi Perempuan Arab yang Artinya Pembawa Berkah dan Rezeki
Ilustrasi untuk nama bayi perempuan Arab yang maknanya pembawa berkah dan rezki (Foto: Timesofindia)
A
A
A

ADA 90 nama bayi perempuan Arab yang memiliki arti pembawa berkah dan rezeki, ini bisa dijadikan inspirasi untuk memberikan nama pada putri kesayangan Anda.

 BACA JUGA:

Memiliki seorang anak tentu menjadi anugerah terindah bagi setiap orang tua. Bagi umat muslim, anak merupakan salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, tidak sedikit orang tua yang ingin memberikan nama anaknya dengan bahasa Arab yang artinya rezeki atau berkah.

Nah, berdasarkan berbagai sumber, Jumat (3/11/2023), berikut rekomendasi 90 nama bayi perempuan Arab yang artinya pembawa berkah dan rezeki yang telah dilansir dari berbagai sumber:

  • Rizqia : rezeki
  • Rizkiyya : rezeki
  • Siya : pembawa rezeki
  • Sadya : keberuntungan
  • Shafza : sukses
  • Shakira : orang yang bersyukur
  • Zaida : beruntung
  • Zada : yang beruntung
  • Zarifa : orang yang sukses
  • Zaheera : bercahaya dan cemerlang
  • Abrina: Anak perempuan pembawa rezeki dan keberuntungan.
  • Adzkia: Anak yang beruntung dan menjadi penerang cahaya.
  • Afreen: Anak perempuan yang beruntung.
  • Akeela: Anak yang beruntung dan baik.
  • Amani: Anak yang membawa rezeki dan berkat.
  • Asra: Sumber rezeki.
  • Aufaa: Seseorang yang cerdas dan berhasil dengan baik.
  • Ayda: Sebuah keberuntungan.
  • Bahirah: Seorang anak yang beruntung dan bercahaya.
  • Bahiti: Anak yang membawa keberuntungan.
  • Dahii: Sebuah keberuntungan.
  • Dalia: Pembawa rezeki.
  • Fadilah: Anak perempuan yang akan memberikan rezeki.
  • Fayda: Anak yang cerdas dan beruntung.
  • Ayda : keberuntungan
  • Almahyra : beruntung
  • Athaya : anugerah
  • Aqeela : beruntung
  • Ayda : keberuntungan
  • Ashiya : keberuntungan dan kemakmuran
  • Ragdha: Anak yang membawa kebahagiaan dan keberuntungan.
  • Rubina: Anak perempuan yang diberkati dengan cinta serta kebahagiaan.
  • Sadiya: Anak perempuan yang baik serta membawa berkat.
  • Sahiya: Anak perempuan yang berhasil dengan baik, cerdas, serta beruntung.
  • Shanaya: Anak perempuan yang kehadirannya diberkati oleh Tuhan.
  • Ulrica: Anak perempuan yang kaya, makmur, serta diberikan kebahagiaan.
  • Yumna: Anak perempuan yang cantik serta diberikan rezeki.
  • Zaida: Anak perempuan yang ditunjukkan jalan serta beruntung.
  • Zarmina: Anak perempuan yang menyenangkan, diberkahi, dan berharga bagaikan emas.
  • Zayana: Anak perempuan yang cantik serta beruntung.
  • Zifara: Anak perempuan yang beruntung dan anak menjadi pemenang.
  • Ahza : yang beruntung
  • Basheera : pembawa kabar baik
  • Farwa : diberkahi dengan kekayaan
  • Farzana : beruntung
  • Faustina : pembawa rezeki
  • Fauziyyah : yang beruntung
  • Faatina : menawan
  • Faliha : beruntung
  • Hamida : yang berharga
  • Aanam : Tuhan memberkati semua makhluk hidup di bumi.
  • Aimuni : Berkah.
  • Alisha : Berkah Tuhan, sebuah bintang, kaum bangsawan.
  • Anam : Berkah, orang mulia dengan kekuatan.
  • Anaya : Berkah Tuhan, hadiah dari Tuhan, pelindung.
  • Aqsha : Berkah dari Tuhan.
  • Ashi : Berkah, malam, kebahagiaan dan kecantikan.
  • Ayema : Allah memberkati hamba yang setia.
  • Azma : Berkah dari Allah.
  • Baraka : Putih, berkah.
  • Barakah : Berkah, hujan, putih.
  • Nawlaa : Berkah dan hadiah.
  • Naymat : Berkah dan kekayaan.
  • Neima : Berkah dan nikmat dari Allah.
  • Neimaat : Berkah yang diberikan Tuhan kepada manusia.
  • Inara : seseorang yang bersinar dengan cahaya
  • Ihza : beruntung
  • Intisar : kemenangan
  • Myesha : rezeki yang melimpah dan diberi kemudahan
  • Rizqiana : yang diberi rezeki
  • Faustina: Anak yang membawa keberuntungan serta rezeki.
  • Fawwaz: Selalu dalam penjagaan dan membawa keberuntungan.
  • Fayola: Anak perempuan yang selalu beruntung.
  • Ghania: Anak perempuan yang akan memberikan rezeki yang melimpah.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/13/612/3146969//ini_arti_nama_anak_thariq_halilintar_ahmad_arash_omara_tharia_berharap_putranya_ikuti_rasulullah_saw-GxCp_large.jpg
Ini Arti Nama Anak Thariq Halilintar, Ahmad Arash Omara Tharia Berharap Putranya Ikuti Rasulullah SAW
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/23/612/3116547//baby_kayya_anak_kiky_saputri-2hw3_large.jpg
Kiky Saputri Ungkap Nama Lengkap Sang Putri, Ternyata Ini Maknanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/19/612/3115388//10_nama_bayi_perempuan_sansekerta_yang_jarang_dipakai_lengkap_dengan_artinya-AlWk_large.jpg
10 Nama Bayi Perempuan Sansekerta yang Jarang Dipakai Lengkap dengan Artinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/21/18/3097537//ilustrasi-MLrm_large.jpg
Tiga Tahun Bertengkar Gara-Gara Nama Bayi, Pasangan Ini Akhirnya Paksa Pengadilan Turun Tangan
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement