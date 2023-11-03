90 Nama Bayi Perempuan Arab yang Artinya Pembawa Berkah dan Rezeki

ADA 90 nama bayi perempuan Arab yang memiliki arti pembawa berkah dan rezeki, ini bisa dijadikan inspirasi untuk memberikan nama pada putri kesayangan Anda.

BACA JUGA:

Memiliki seorang anak tentu menjadi anugerah terindah bagi setiap orang tua. Bagi umat muslim, anak merupakan salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah SWT. Oleh karena itu, tidak sedikit orang tua yang ingin memberikan nama anaknya dengan bahasa Arab yang artinya rezeki atau berkah.

Nah, berdasarkan berbagai sumber, Jumat (3/11/2023), berikut rekomendasi 90 nama bayi perempuan Arab yang artinya pembawa berkah dan rezeki yang telah dilansir dari berbagai sumber: