Deretan Artis yang Unggah Foto Semangka, dari Dinar Candy hingga Ifan Seventeen

BELAKANGAN ini gambar potongan buah semangka banyak digunakan di media sosial. Ternyata, unggahan ini dibuat untuk menunjukkan dukungan akan pengeboman yang terjadi di Palestina.

Penggunaan emoji potongan buah semangka ini untuk menghindari shadow ban yang diterapkan oleh berbagai platform media sosial. Selain itu juga karena potongan buah semangka ini memiliki warna yang sama dengan bendera Palestina, yakni merah, hijau, putih, dan hitam.

Banyak netizen dan juga selebriti Tanah Air yang mengunggah gambar semangka untuk menunjukkan bentuk kepedulian pada Palestina. Nah, berikut merangkum deretan artis yang mengunggah foto semangka. Berikut rangkumannya dari berbagai sumber.

Ivan Gunawan

Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan mengunggah emoji semangka di feed Instagramnya. Dalam postingannya itu terdapat tulisan ‘We Stand With You’. Dia juga menuliskan caption foto yang menyentuh.

“Solidaritas tidak mengenal batas. Berdiri dalam solidaritas dengan Palestina untuk masa depan yang adil dan damai,” tulis Ivan Gunawan.

Dinar Candy

DJ cantik dan seksi Dinar Candy juga menggambarkan dukungannya untuk Palestina dengan mengunggah beberapa foto, termasuk emoji potongan buah semangka.

Dinar terlihat mengunggah ibu dan anak Palestina yang sedang berpelukan. Kemudian juga beberapa foto-foto anak Palestina dan kondisi bangunan yang sudah hancur. “Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Mari kita berdoa untuk Palestina,” tulis Dinar dalam keterangan fotonya.

Lucinta Luna

Artis kontroversial Lucinta Luna mengunggah beberapa foto untuk mengganbarkan kepeduliannya pada masyarakat Palestina. Lucinta mengunggah beberapa foto potongan buah semangka dan juga bendera Palestina. “Free Palestina! Alluhu Akbar,” katanya dalam caption fotonya.

Atta Halilintar

Youtuber Atta Halilintar mengunggah beberapa foto di Instagram tentang Palestina. Foto tersebut berupa gambar potongan buah semangka, ilustrasi foto-foto anak Palestian, dan juga kondisi di Palestina. Perasaan sedihnya ia gambarkan di emote icon pada caption foto itu.