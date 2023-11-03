Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Deretan Artis yang Unggah Foto Semangka, dari Dinar Candy hingga Ifan Seventeen

Syifa Fauziah , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:03 WIB
Deretan Artis yang Unggah Foto Semangka, dari Dinar Candy hingga Ifan Seventeen
Anak-Anak di Palestina. (Foto: Instagram Dinar Candy)
A
A
A

BELAKANGAN ini gambar potongan buah semangka banyak digunakan di media sosial. Ternyata, unggahan ini dibuat untuk menunjukkan dukungan akan pengeboman yang terjadi di Palestina.

Penggunaan emoji potongan buah semangka ini untuk menghindari shadow ban yang diterapkan oleh berbagai platform media sosial. Selain itu juga karena potongan buah semangka ini memiliki warna yang sama dengan bendera Palestina, yakni merah, hijau, putih, dan hitam.

Banyak netizen dan juga selebriti Tanah Air yang mengunggah gambar semangka untuk menunjukkan bentuk kepedulian pada Palestina. Nah, berikut merangkum deretan artis yang mengunggah foto semangka. Berikut rangkumannya dari berbagai sumber.

Ivan Gunawan

Status Palestine

Desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan mengunggah emoji semangka di feed Instagramnya. Dalam postingannya itu terdapat tulisan ‘We Stand With You’. Dia juga menuliskan caption foto yang menyentuh.

“Solidaritas tidak mengenal batas. Berdiri dalam solidaritas dengan Palestina untuk masa depan yang adil dan damai,” tulis Ivan Gunawan.

Dinar Candy

Status Palestine

DJ cantik dan seksi Dinar Candy juga menggambarkan dukungannya untuk Palestina dengan mengunggah beberapa foto, termasuk emoji potongan buah semangka.

Dinar terlihat mengunggah ibu dan anak Palestina yang sedang berpelukan. Kemudian juga beberapa foto-foto anak Palestina dan kondisi bangunan yang sudah hancur. “Kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Mari kita berdoa untuk Palestina,” tulis Dinar dalam keterangan fotonya.

Lucinta Luna

Status Palestine

Artis kontroversial Lucinta Luna mengunggah beberapa foto untuk mengganbarkan kepeduliannya pada masyarakat Palestina. Lucinta mengunggah beberapa foto potongan buah semangka dan juga bendera Palestina. “Free Palestina! Alluhu Akbar,” katanya dalam caption fotonya.

Atta Halilintar

Status Palestine

Youtuber Atta Halilintar mengunggah beberapa foto di Instagram tentang Palestina. Foto tersebut berupa gambar potongan buah semangka, ilustrasi foto-foto anak Palestian, dan juga kondisi di Palestina. Perasaan sedihnya ia gambarkan di emote icon pada caption foto itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/612/3070727/viral_pancake-3IkY_large.jpg
Viral Pedagang Kaki Lima Ini Jual Pancake Bergambar Vadel, Netizen Auto Nggak Nafsu Makan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/04/298/3070725/viral_food_vlogger-neco_large.jpg
Viral Food Vlogger Ini Diboikot Pengusaha Kuliner Jogja Karena Beri Review Nyeleneh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/612/3042388/media_sosial_dobrak_cara_tradisional_meraih_kepopuleran-JCOF_large.jpg
Media Sosial Dobrak Cara Tradisional Meraih Kepopuleran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023207/potret-david-beckham-jadi-bapak-bapak-pensiunan-sibuk-panen-daun-bawang-LCVv9EXC5j.jpg
Potret David Beckham Jadi Bapak-bapak Pensiunan, Sibuk Panen Daun Bawang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/298/3023178/heboh-potret-mirip-lafadz-allah-di-irisan-daging-kurban-yzRnLujQdq.jpg
Heboh Potret Mirip Lafadz Allah di Irisan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023136/viral-kisah-gadis-beri-rating-hantu-yang-pernah-dilihat-pocong-kepo-hingga-nyi-roro-kidul-2jOkvMgUct.jpg
Viral Kisah Gadis Beri Rating Hantu yang Pernah Dilihat, Pocong Kepo hingga Nyi Roro Kidul
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement