7 Manfaat Lari Pagi, Jantung Sehat dan Tidur Berkualitas

Manfaat lari pagi diklaim efektif menyehatkan jantung. Selain itu, lari pagi juga terbukti bikin tidur nyenyak dan berkualitas

Lari merupakan salah satu olahraga yang baik untuk menjaga kebugaran tubuh. Olahraga ini juga cukup sederhana, sehingga siapa saja bisa melakukannya, mulai dari anak-anak sampai orangtua.

Selain lari, olahraga kardio lain seperti lompat tali, plank dan sit-up juga patut dilakukan. Sebagai informasi, berikut manfaat lari pagi untuk kesehatan.

Manfaat Lari Pagi

1. Menjaga Berat Badan Ideal

Sama halnya dengan olahraga kardio pada umumnya, lari pagi juga dapat membantu menjaga berat badan ideal. Aktivitas ini pun bisa menjadi pilihan rutinitas bagi Anda yang sedang menjalani diet sehat. Hal ini dikarenakan tubuh akan membakar ekstra kalori dengan kegiatan berlari.

Manfaat lari pagi untuk diet ini bisa diperoleh dengan berlari dalam intensitas sedang. Sebab intensitas lari terlalu berat di pagi hari justru dapat meningkatkan rasa lapar di siang hari yang mendorong seseorang untuk makan lebih banyak.

2. Menjaga Kesehatan Jantung

Lari diketahui merupakan salah satu olahraga yang direkomendasikan untuk menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah. Saat berlari, terjadi peningkatan sirkulasi darah, jantung akan memompa oksigen melalui pembuluh darah ke seluruh tubuh.

Sirkulasi darah yang baik dapat membantu menjaga kesehatan fungsi kardiovaskular, menurunkan kadar kolesterol jahat (LDL), serta meningkatkan kolesterol baik (HDL) yang dapat menurunkan risiko penyakit jantung.

Anda bisa memperoleh manfaat ini secara optimal dengan rutin melakukan lari pagi selama total 150 menit per minggu dengan intensitas sedang atau 75 menit per minggu dengan intensitas berat.

3. Menurunkan Risiko Kanker

Penelitian dalam British Journal of Sport Medicine “Is running associated with a lower risk of all-cause, cardiovascular and cancer mortality, and is the more the better?” menyebutkan bahwa berlari secara rutin minimal seminggu sekali dapat mengurangi risiko kematian akibat kanker hingga 23%.

Manfaat ini bisa diperoleh dengan menerapkan lari pagi minimal 50 menit setiap minggu. Selain menurunkan risiko kematian karena kanker, lari pagi juga diketahui bermanfaat mengurangi risiko kematian akibat gangguan jantung dan aritmia.