HOME WOMEN LIFE

5 Potret Sheilla Castro, Mantan Atlet Voli yang Cantiknya Tak Luntur

Rayfi Azahra , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:04 WIB
5 Potret Sheilla Castro, Mantan Atlet Voli yang Cantiknya Tak Luntur
Sheila Castro. (Foto: Instagram)
A
A
A

ATLET cantik Sheilla Tavares de Castro adalah mantan pemain bola voli dari Brazil. Perempuan kelahiran 1 Juli 1983 ini memiliki tinggi 185 cm dan dipercaya sebagai opposite hitter.

Tentu saja sebagai atlet veteran sudah banyak prestasi yang dia capai. Contoh saja medali emas di kompetisi tertinggi yakni Olimpiade Musim Panas 2008 dan di Olimpiade Musim Panas 2012.

Tapi selain performa di lapangan, penampilannya di luar lapangan tidak kalang mencuri perhatian. Tak jarang pula dia tampil seksi dengan outfit modis diluar lapangan. Berikut potret Morgan Beck dilansir dari Instagram @sheillacastro.

Gaya berpetualang

Sheilla Castro

Sheilla Castro tampil kece saat berpetualang. Ia mengenakan tanktop warna hitam. Tanktop yang dikenakan Sheilla membuatnya terlihat stylish dengan gaya kekinian, dibalut cardigan panjang garis-garis warna putih. Dipadu dengan celana jogger dan sepatu kets. Pesona Sheilla tak terbantahkan dengan rambut panjang lurus yang ditata rapih. Sheilla terlihat semakin menawan dan cantik

Bak princess

Sheilla Castro

Sheilla Castro tampil dengan gaun pink yang membuatnya bak princess. Detail gaun tersebut semakin indah dengan model plisket. Ia juga nampak menggunakan kalung sebagai penambah penampilannya. Sheilla membuat wajah tampak glam dengan riasan wajah kecoklatan.

Mulai dari eyeshadow coklat dengan blush on tipis warna serupa. Ditambah dengan polesan lipstik warna nude. Lalu untuk gaya rambut ia memilih untuk digerai agar penampilannya terlihat mempesona.

Pegang medali

Sheilla Castro

Sheilla Castro mengenakan lille maxi dress. Sheilla terlihat sambil memegang 2 medali ketika ia menceritakan kebiasaan yang dilakukan untuk banyak energi. Tak lupa juga ia rutin untuk yoga, penampilannya terlihat cantik dengan rambut panjang yang digerai.

