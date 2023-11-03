Hati-hati, 3 Zodiak Ini Diramalkan Kurang Hoki di November 2023

DARI dunia astrologi, November disebut akan menjadi bulan-waktu yang sangat penting karena akan terjadi banyak transit planet dan akan berdampak pada 12 tanda zodiak.

Bagi sebagian orang, ini akan penuh dengan peluang dan keberuntungan. Nah, di sisi lain, bagi sebagian tanda zodiak diramalkan kurang hoki dan akan ada hambatan. Apa saja tiga zodiak tersebut?n Berikut paparan singkatnya, sebagaimana dikutip dari Boldsky, Jumat (3/11/2023)

1. Gemini: Para Gemini disarankan harus ekstra bersabar, jangan melakukan sesuatu apalagi pekerjaan apa pun yang penting dengan tergesa-gesa. jJika tidak, yang bisa terjadi adalah kerugian, bukan keuntungan. Perselisihan tampaknya semakin meningkat dalam kehidupan pribadi orang-orang Gemini, bisa disebabkan karena ada jarak dalam hubungan.

Bulan November ini para Gemini diprediksikan kurang akan mendapatkan dukungan dari orang-orang tecinta. Ditambah banyak pikiran akan muncul dan ada peluang untuk kesehatan mental yang kurang prima. Dalam situasi seperti ini, orang-orang Gemini mungkin juga harus menghadapi perselisihan yang tidak diinginkan.

2. Cancer: Meski sudah berusaha keras, kesuksesan belum ada di pihak para Cancer di November ini. Dalam situasi seperti ini Anda akan sangat kecewa dan tidak puas di benak, yang akhirnya berkembang jadi seolah merasakan hal negatif. Masalah yang berhubungan dengan kesehatan Anda mungkin terjadi selama periode ini, sampai bikin lesu dan malas.