Jauhi Sial, Ini Warna dan Arah yang Harus Dijauhi Shio Naga hingga Kambing

LAYAKNYA ada hal-hal tertentu yang membawa hoki, dari aspek astrologi shio ada beberapa hal atau sesuatu yang harus dihindari oleh setiap tanda shio untuk menghindari nasib buruk.

Menurut astrologi, selain angka, ada juga warna dan arah tertentu yang disebut berpeluang membawa sial bagi setiap tanda shio. Jika memang menyakininya, ada baiknya menjauhi warna dan arah ini agar bisa menghindari kesialan. Melansir Express UK, Jumat (2/11/2023) berikut warna dan arah yang harus dijauhi oleh shio Naga, Ular, Kuda, hingga Kambing

1. Shio Naga: Tiga dan delapan adalah angka sial untuk para pemilik shio Naga, dengan warna biru dan hijau juga merupakan dinilai bisa membawa sial. Sementara untuk arah, orang-orang bershio Naga disarankan menjauhi arah barat laut.

2. Shio Ular: Angka sial bagi orang-oang bershio ular adalah satu, enam, dan tujuh, dan warna tanda sialnya adalah coklat, emas, dan putih. Menurut ramalan shio, disarankan untuk lebih banyak pergi ke arah ke selatan, karena arah sial para shio Ular adalah timur laut dan barat laut.

