HOME WOMEN LIFE

6 Potret Gaya Pacaran Junior Roberts dengan Sandrinna Michelle yang Disebut Sudah Dicuci Otaknya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:30 WIB
6 Potret Gaya Pacaran Junior Roberts dengan Sandrinna Michelle yang Disebut Sudah Dicuci Otaknya
Potret gaya pacaran Sandrinna Michelle dan Junior Roberts, (Foto: Instagram @juniorrobertss)
A
A
A

PASANGAN Sandrinna Michelle dan Junior Roberts belakangan menjadi sorotan masyarakat dan media. Pasalnya, baru-baru ini ibunda Sandrinna, Purwanti Skornicki menyebut kalau sang putri telah dicuci otak.

Apalagi, Junior Roberts disebut-sebut memacari anak di bawah umur. Pasalnya Sandrinna Michelle baru berusia 16 tahun sedangkan Junior Roberts sendiri sudah umur dewasa, di 22 tahun.

Ramainya Sandrinna Michelle dan Junior Roberts belakangan ini, membuat sebagian netizen penasaran dengan potret mesra dari Sandrinna dan Junior selama menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih ini.

Berikut beberapa potret gaya berpacaran Sandrinna Michelle dan Junior Roberts, dihimpun dari akun Instagram @juniorrobertss, Jumat (3/11/2023)

1. Rangkul manja: Junior dan Sandrinna memang kerap tak sungkan mengumbar kemesraan mereka di depan khalayak sejak menjadi sepasang kekasih. Bahkan, dalam potret ini, Junior terlihat merangkul manja pinggang Sandrinna dan tampak mencium pipinya.

2. Tatapan penuh cinta: Di foto ini keduanya pamer kemesraan, dengan saling menatap satu sama lain dengan tatapan penuh cinta.

 

Halaman:
1 2 3
      
