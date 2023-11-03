Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 dari 10 Anak Muda di Korea Selatan Idap Callphobia, Takut Berbicara di Telepon!

Tangguh Yudha , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |17:30 WIB
3 dari 10 Anak Muda di Korea Selatan Idap Callphobia, Takut Berbicara di Telepon!
Anak muda Korea Selatan idap Callphobia, (Foto: Raw pixel/Freepik)
A
A
A

SURVEI baru-baru ini melaporkan generasi muda di Korea Selatan mengalami ketakutan untuk berbicara di telepon. Disebut tiga dari 10 generasi milenial dan Z (MZ) di Korea Selatan menderita Callphobia.

Mengidap Callphobia, anak-anak gen MZ ini cenderung mengalami tegang, cemas, dan takut saat berbicara di telepon. Berdasarkan survei yang dilakukan Alba Heaven, jumlah penderita Callphobia di kalangan generasi MZ meningkat dibanding tahun lalu. Fakta ini terungkap setelah digelarnya survei yang melibatkan sekitar 1.496 orang.

Seperti dilansir dari News Naver, Jumat (3/11/2023), dilaporkan sebanyak 35,6 persen responden menderita Callphobia. Angka ini meningkat sebesar 5,7 persen dibandingkan survei yang sama tahun 2022 yang hanya ada di angka 29,9 persen.

Disebutkan lebih lanjut, sebanyak 70,7 persen responden lebih memilih berkomunikasi via teks, seperti pesan teks dan aplikasi perpesanan, sebagai metode komunikasi yang paling disukai. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan tahun lalu sebesar 61,4 persen.

Secara khusus, meskipun berasal dari generasi yang sama, jumlah perempuan dua kali lebih banyak yakni 45,7 persen menderita gejala callophobia dibandingkan laki-laki yang hanya 20,9 persen. Preferensi terhadap metode komunikasi berbasis teks juga tercatat lebih tinggi di kalangan perempuan (75,9%).

 BACA JUGA:

Kesulitan terbesar dalam melakukan panggilan telepon menurut generasi MZ adalah karena harus langsung ngejawab tanpa punya waktu untuk berpikir terlebih dahulu, diungkap 60 persen koresponden.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/20/612/2784293/ratusan-peserta-hadiri-the-next-gen-festival-2023-yang-muda-harus-berperan-bukan-baperan-J4byQGw6rc.jpeg
Ratusan Peserta Hadiri The Next Gen Festival 2023: Yang Muda Harus Berperan Bukan Baperan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/08/196/2150802/9-tren-pengasuhan-anak-yang-cocok-untuk-orangtua-milenial-di-2020-7KZwGGgP1m.jpg
9 Tren Pengasuhan Anak yang Cocok untuk Orangtua Milenial di 2020
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/12/06/196/2138807/alasan-ruang-belajar-online-lebih-diminati-pekerja-dan-pebisnis-indonesia-i4HWg6VCwo.jpg
Alasan Ruang Belajar Online Lebih Diminati Pekerja dan Pebisnis Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/21/196/2107704/sulitnya-cari-pekerjaan-enterpreuner-jadi-profesi-idaman-generasi-milenial-PCwRIhUgBl.jpg
Sulitnya Cari Pekerjaan, Entrepreneur Jadi Profesi Idaman Generasi Milenial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/26/612/2096924/benarkah-anak-milenial-cenderung-masa-bodoh-PYylmQLpK3.jpg
Benarkah Anak Milenial Cenderung Masa Bodoh?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/07/30/612/2085653/anak-milenial-lebih-produktif-kerja-di-kafe-psikolog-mereka-rentan-jenuh-4F1BU5D85X.jpg
Anak Milenial Lebih Produktif Kerja di Kafe, Psikolog: Mereka Rentan Jenuh
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement