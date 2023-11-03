Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Tanggal 4 November 2023 Hari Apa?

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |15:25 WIB
Tanggal 4 November 2023 Hari Apa?
Tanggal 4 November 2023 hari apa. (Foto: Freepik)
A
A
A

TANGGAL 4 November hari apa? Hari Persatuan Rusia seperti dilansir National Today pada Jumat (3/11/2023).

Asal usul Hari Persatuan Rusia berawal dari ‘Smuta’, sebuah periode yang penuh gejolak dalam sejarah ketika kerusuhan politik mencapai puncaknya di Rusia. Rusia kala itu berperang dengan Polandia dan Swedia.

Efeknya, Polandia mengambil keuntungan dari kerusuhan sipil dan menginvasi Rusia. Mereka menduduki Moskow selama dua tahun hingga tahun 1612 ketika terjadi pemberontakan bersejarah.

Namun, rakyat Moskow tidak tinggal diam. Perlawanan dilakuka dengan dipimpin oleh Kuzma Minin, seorang pedagang dari Nizhny Novgorod, dan Dmitry Pozharsky, seorang pangeran yang dihormati dan berpangkat tinggi.

Pada 2005, Presiden Vladimir Putin memperkenalkan kembali Hari Persatuan Rusia dan menghapus tanggal 7 November dari daftar hari libur resmi Rusia.

Sejak 2005 itu lah, Hari Persatuan kembali dirayakan sebagai peringatan untuk solidaritas dan patriotisme Rusia, melintasi batas-batas antar etnis yang ada di Rusia.

(Endang Oktaviyanti)

      
