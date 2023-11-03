Syifa Hadju Rela Kehilangan Pekerjaan demi Bela Palestina, Potret Pakai Kaffiyeh Curi Perhatian

SYIFA Hadju dengan tegas menolak kerja sama dengan brand yang pro Israel. Ungkapan tersebut pun lantas ramai di media sosial.

"Aku ngerasa daripada enggak berkah, enggak sih? Ya, udah ini memang jalan dari Allah, kalau akhinya bukan rezeki buat aku berarti memang bukan hal yang baik untuk aku," kata Syifa, dikutip dari akun TikTok @ssn.sh. Rabu (1/11/2023).

Seperti diketahui bahwa beberapa waktu lalu, Kekasih Rizky Nazar ini memang rela turun ke jalan untuk menyuarakan pembelaan terhadap Palestina.

Aksi yang berada di Kedubes AS dan Gedung PBB tersebut dia unggah ke akun Instagramnya.

Pada postingan, terlihat Syifa Hadju yang memakai kaus putih tampak begitu semangat membawa poster bertuliskan 'You don't need to be muslim to stand up for Gaza, you Just need to be human'. Tidak hanya itu saja, pada slide berikutnya, Syifa pun memegang bendera Palestina.

Melengkapi penampilannya, dia tutupi bagi atas rambut dengan memakai kaffiyeh. Senyum manis bahkan tetap terlihat meski di bawah terik matahari.