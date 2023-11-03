Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Syifa Hadju Rela Kehilangan Pekerjaan demi Bela Palestina, Potret Pakai Kaffiyeh Curi Perhatian

Endang Oktaviyanti , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |10:58 WIB
Syifa Hadju Rela Kehilangan Pekerjaan demi Bela Palestina, Potret Pakai Kaffiyeh Curi Perhatian
Syifa Hadju. (Foto: Instagram @syifahadju)
A
A
A

SYIFA Hadju dengan tegas menolak kerja sama dengan brand yang pro Israel. Ungkapan tersebut pun lantas ramai di media sosial.

"Aku ngerasa daripada enggak berkah, enggak sih? Ya, udah ini memang jalan dari Allah, kalau akhinya bukan rezeki buat aku berarti memang bukan hal yang baik untuk aku," kata Syifa, dikutip dari akun TikTok @ssn.sh. Rabu (1/11/2023).

Seperti diketahui bahwa beberapa waktu lalu, Kekasih Rizky Nazar ini memang rela turun ke jalan untuk menyuarakan pembelaan terhadap Palestina.

Aksi yang berada di Kedubes AS dan Gedung PBB tersebut dia unggah ke akun Instagramnya.

 Syifa Hadju

Pada postingan, terlihat Syifa Hadju yang memakai kaus putih tampak begitu semangat membawa poster bertuliskan 'You don't need to be muslim to stand up for Gaza, you Just need to be human'. Tidak hanya itu saja, pada slide berikutnya, Syifa pun memegang bendera Palestina.

Melengkapi penampilannya, dia tutupi bagi atas rambut dengan memakai kaffiyeh. Senyum manis bahkan tetap terlihat meski di bawah terik matahari.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/06/194/3174859/syifa-A5xG_large.jpg
Segini Harga Fantastis dan Spesifikasi Cincin Tunangan Syifa Hadju dari El Rumi yang Dilamar di Swiss
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/16/612/3086502/potret_syifa_hadju_tampil_bak_bidadari_saat_pemotretan-oJxj_large.jpg
Potret Syifa Hadju Jalani Pemotretan, Pesona Cantiknya seperti Bidadari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/612/3077103/syifa_hadju-oYNH_large.jpg
Ternyata Ini Love Language Syifa Hadju, Sama atau Beda dengan El Rumi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/612/3066275/el_rumi_dan_syifa-g6Sc_large.jpg
Syifa Hadju Pakai Baju Gambar El Rumi di Pestapora, Bucin Abis!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/22/33/3066165/maia_estianty-54Fn_large.jpg
Ditonton saat Manggung di Pestapora, Maia Estianty Panggil Syifa Hadju Calon Mantu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/12/33/3062295/syifa_hadju-Gb2V_large.jpg
Syifa Hadju Tampil Modis bak Model Kelas Dunia di New York
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement